"Сколько будет, если вычесть 700 из 800?": С отцом случилась истерика после ответа дочери

Житель китайского города Сучжоу в провинции Цзянсу не выдержал после уроков с дочкой.

Житель Китая устроил истерику после домашних занятий с ребёнком. Очевидцы заметили на дороге лежащего на дороге мужчину. Тот плакал навзрыд и просто лежал на проезжей части. Очевидцы сперва подумали, что ему плохо и вызвали полицию.

Прибывший на место страж порядка попытался понять, в чём дело. Он поинтересовался у гражданина, что происходит, почему тот лежит на дороге и рыдает.

На это расстроенный отец сообщил, что просто не мог иначе отреагировать на слова своей дочери.

Как оказалось, мужчина занимался с дочкой математикой, однако когда он задал вопрос ей: "Сколько будет 800 минус 700?" - та заявила: "900".

Отец признался, что эти познания дочери выбили его из колеи. Он призвал полицейского арестовать его, потому что не мог иначе справиться со своим отчаянием.

В Сети история жителя Сучжоу вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые лишь посмеялись, отметив, что заданный пример чрезвычайно сложен, а некоторые не удержались от сарказма, мол, "IQ передаётся по наследству". Некоторые из пользователей заочно посоветовали отчаявшемуся отцу так не страдать и проявить терпение. "Не грусти, я плохо учился, когда был молод", - написал один из комментаторов.