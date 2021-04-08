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"Скинемся, кто сколько может": Бутину попросили помочь поправить здоровье Байдена

08 апреля 2021, 06:40  •  53 • Политика
Общественный деятель Мария Бутина рассказала, как её попросили помочь поправить здоровье Джо Байдена. Вышло случайно, но от этого не менее смешно. "Скинемся, кто сколько может", - саркастично написала она.
В своём Telegram-канале Бутина рассказала, что неизвестным ей образом адрес её электронной почты оказался в списке массовой рассылки из Белого дома. Пришло странное письмо, отправителем которого значилась "Забота о здоровье Байдена".
Заголовок письма буквально переводится "Выбери 2021 план здоровья сегодня". Общественница призналась - ей очень понравилось.
"Сразу ясно: поможем всем миром дедушке поправить здоровье, скинемся, кто сколько может", - написала Мария Бутина.
Она сразу же отметила, что организаторы, очевидно, совсем иное имели в виду, но "получилось как всегда". Свой пост активистка завершила рыдающим от смеха смайликом.
Особую иронию факт получения письма обретает, если вспомнить, что Бутина провела несколько месяцев в американской тюрьме. В июле 2018 года она была арестована. Её обвинили в шпионаже как иностранного агента в США без регистрации. Бутина пошла на сделку со следствием, была вынуждена признать свою вину. В апреле 2019-го ещё приговорили к 18 месяцам тюремного заключения, но полностью срок она не отсидела. Бутину депортировали в Россию в октябре 2019 года.
Ранее Мария Бутина вместе с журналистами посетила несколько колоний во Владимирской области, в том числе и ИК-2, где отбывает наказание Алексей Навальный. Скандальный блогер ей откровенно хамил, особенно после того как ему было сделано замечание по поводу тунеядства и игнорирования правил.

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