"Скинемся, кто сколько может": Бутину попросили помочь поправить здоровье Байдена

Общественный деятель Мария Бутина рассказала, как её попросили помочь поправить здоровье Джо Байдена. Вышло случайно, но от этого не менее смешно. "Скинемся, кто сколько может", - саркастично написала она.

В своём Telegram-канале Бутина рассказала, что неизвестным ей образом адрес её электронной почты оказался в списке массовой рассылки из Белого дома. Пришло странное письмо, отправителем которого значилась "Забота о здоровье Байдена".

Заголовок письма буквально переводится "Выбери 2021 план здоровья сегодня". Общественница призналась - ей очень понравилось.

"Сразу ясно: поможем всем миром дедушке поправить здоровье, скинемся, кто сколько может", - написала Мария Бутина.

Она сразу же отметила, что организаторы, очевидно, совсем иное имели в виду, но "получилось как всегда". Свой пост активистка завершила рыдающим от смеха смайликом.

Особую иронию факт получения письма обретает, если вспомнить, что Бутина провела несколько месяцев в американской тюрьме. В июле 2018 года она была арестована. Её обвинили в шпионаже как иностранного агента в США без регистрации. Бутина пошла на сделку со следствием, была вынуждена признать свою вину. В апреле 2019-го ещё приговорили к 18 месяцам тюремного заключения, но полностью срок она не отсидела. Бутину депортировали в Россию в октябре 2019 года.

Ранее Мария Бутина вместе с журналистами посетила несколько колоний во Владимирской области, в том числе и ИК-2, где отбывает наказание Алексей Навальный. Скандальный блогер ей откровенно хамил, особенно после того как ему было сделано замечание по поводу тунеядства и игнорирования правил.