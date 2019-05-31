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"Скинемся и купим квартиру людям": Во второй поездке по стране Зеленский блеснул в споре с прессой о "благотворительности"

31 мая 2019, 00:24  •  40 • В мире
Новый украинский президент Украины Владимир Зеленский отправился в свою вторую поездку "в народ". Теперь он поехал во Львовскую область, где в ночь на 29 мая в одной из шахт во время аварии погибли двое молодых горняков. Во время встречи с шахтерами он устроил "спор за благотворительность" с одной из журналисток, предложив "скинуться 50 на 50 и купить квартиру людям".
Во время встречи шахтеры жаловались новому главе государства на непрофессиональное руководство, постоянные задержки зарплаты и тяжелые условия работы в забоях. Интересно, что вместе с президентом на шахту Лесная, где проходила встреча, почему-то не приехал министр угольной промышленности Украины.
Поймав паузу в потоке слов горняков, Зеленский успел только сказать: "Я сделаю все, что могу. У меня есть гражданская позиция..." Договорить ему не дали – горняки продолжили говорить о своих проблемах и о том, как четыре года подряд "выбивают" свою зарплату.
В этот момент Зеленский, увидев кого-то в толпе, обратился со словами: "Вам плохо?" Как оказалось, его вопрос был направлен журналистке телеканала "Прямой", которая ответила Зеленскому вопросом: "А вам нет?"
Началась небольшая перепалка, во время которой журналистка упрекнула президента в том, что семьям погибших шахтеров пришлось дожидаться его приезда целый день.
"Я не приехал? Или потому, что вы, телеканал "Прямой", можете помочь? Вот, давайте, мы с вами 50 на 50 скинемся и кинем людям квартиру", — заявил он.
Девушка ответила, что готова поделиться своей зарплатой, а сделает ли это президент, уточнила она.
"Я куплю квартиру. Что вы мне тут интервью берете", — ехидно поинтересовался он.
Конфликт вскоре был погашен – то ли журналистка поняла, что немного "перегибает", то ли сам Зеленский вспомнил, что приехал во Львовскую область совсем не для того, чтобы ругаться с прессой.
Немногим позднее он заявил журналистам, что лично готов купить эту квартиру для семьи погибшего горняка.
Как отмечает украинское издание "Страна.UA", телеканал "Первый" президентскую поездку почти не освещал. Зато в Сети сторонники бывшего президента Порошенко обвинили Зеленского в хамском поведении.
"Он приехал, нахамил матери погибшего, устроил скандал с журналисткой и начал торговаться, как на рынке", - написала в комментарии на своей странице в Facebook киевская блогерша Анна Оскомина.
По мнению украинского журналиста Юрия Лукшица, Зеленский приехал к шахтерам, "совершенно не подготовившись к встрече". В целом же было заметно, что в "угольной теме" новый президент "плавает" и от прямых вопросов просто уклоняется, хотя знал, куда он едет.
"В общем, визит для него на Львовщину оказался негативным в плане рейтинга. Хотя сам его визит с точки зрения морали заслуживает уважения", - констатировал Лукшиц.
Сторонница Зеленского, активистка и блогерша Юлия Богуцкая в Сети встала на защиту нового президента, отметив, что Порошенко никогда не приезжал на места трагедий.
"Владимиру Зеленскому стыдно за власть каждый раз, как он встречается с людьми. Стыдно за условия, в которых живет "сама потужна в Єропі армия". Стыдно за невыплату шахтерам зарплат. Стыдно за парламент перед народом Украины", - написала она.
В обсуждениях вопрос о том, купит ли Зеленский квартиру семье погибшего 22-летнего горняка, просто растворился.

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