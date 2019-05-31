"Скинемся и купим квартиру людям": Во второй поездке по стране Зеленский блеснул в споре с прессой о "благотворительности"

Во время встречи шахтеры жаловались новому главе государства на непрофессиональное руководство, постоянные задержки зарплаты и тяжелые условия работы в забоях. Интересно, что вместе с президентом на шахту Лесная, где проходила встреча, почему-то не приехал министр угольной промышленности Украины.

Поймав паузу в потоке слов горняков, Зеленский успел только сказать: "Я сделаю все, что могу. У меня есть гражданская позиция..." Договорить ему не дали – горняки продолжили говорить о своих проблемах и о том, как четыре года подряд "выбивают" свою зарплату.

В этот момент Зеленский, увидев кого-то в толпе, обратился со словами: "Вам плохо?" Как оказалось, его вопрос был направлен журналистке телеканала "Прямой", которая ответила Зеленскому вопросом: "А вам нет?"

Началась небольшая перепалка, во время которой журналистка упрекнула президента в том, что семьям погибших шахтеров пришлось дожидаться его приезда целый день.

"Я не приехал? Или потому, что вы, телеканал "Прямой", можете помочь? Вот, давайте, мы с вами 50 на 50 скинемся и кинем людям квартиру", — заявил он.

Девушка ответила, что готова поделиться своей зарплатой, а сделает ли это президент, уточнила она.

"Я куплю квартиру. Что вы мне тут интервью берете", — ехидно поинтересовался он.

Конфликт вскоре был погашен – то ли журналистка поняла, что немного "перегибает", то ли сам Зеленский вспомнил, что приехал во Львовскую область совсем не для того, чтобы ругаться с прессой.

Немногим позднее он заявил журналистам, что лично готов купить эту квартиру для семьи погибшего горняка.

Как отмечает украинское издание "Страна.UA", телеканал "Первый" президентскую поездку почти не освещал. Зато в Сети сторонники бывшего президента Порошенко обвинили Зеленского в хамском поведении.

"Он приехал, нахамил матери погибшего, устроил скандал с журналисткой и начал торговаться, как на рынке", - написала в комментарии на своей странице в Facebook киевская блогерша Анна Оскомина.

По мнению украинского журналиста Юрия Лукшица, Зеленский приехал к шахтерам, "совершенно не подготовившись к встрече". В целом же было заметно, что в "угольной теме" новый президент "плавает" и от прямых вопросов просто уклоняется, хотя знал, куда он едет.

"В общем, визит для него на Львовщину оказался негативным в плане рейтинга. Хотя сам его визит с точки зрения морали заслуживает уважения", - констатировал Лукшиц.

Сторонница Зеленского, активистка и блогерша Юлия Богуцкая в Сети встала на защиту нового президента, отметив, что Порошенко никогда не приезжал на места трагедий.

"Владимиру Зеленскому стыдно за власть каждый раз, как он встречается с людьми. Стыдно за условия, в которых живет "сама потужна в Єропі армия". Стыдно за невыплату шахтерам зарплат. Стыдно за парламент перед народом Украины", - написала она.

В обсуждениях вопрос о том, купит ли Зеленский квартиру семье погибшего 22-летнего горняка, просто растворился.