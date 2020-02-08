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"Скидок не будет": Козак озвучил первые итоги переговоров президентов России и Белоруссии
08 февраля 2020, 15:24 • 58 • Политика
Поставки нефти из России в Белоруссию продолжатся на коммерческих условиях. "Мы не сможем предоставить скидок", - сообщил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак о первых итогах переговоров президентов России и Белоруссии.
Россия продолжит поставлять нефть в Белоруссию на тех же условиях, что и в 2019 году. Никаких скидок не будет. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак поделился первыми результатами нефтегазовых переговоров между Москвой и Минском.
Он уточнил, что поставки нефти из России в Белоруссию продолжатся на коммерческих условиях. Цены и объёмы поставок энергоносителя будут регулироваться рынком. Кроме того, условия поставок нефти Белоруссии не будут зависеть от объёма поставок.
Ранее в Сочи прошла встреча между президентом России Владимиром Путиным и главой Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры стран встретились в резиденции Красная Поляна, чтобы обсудить нефтегазовые споры между Москвой и Минском, а также процесс интеграции России и Белоруссии.
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