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"Схватка медведя и бешеной собаки": Китайцы поддержали ответ России на просьбу сенаторов США
08 октября 2021, 12:05 • 194 • Политика
Читатели китайского издания "Гуаньча" поддержали ответ МИД России на слова о высылке 300 русских дипломатов из США.
Ранее несколько сенаторов обратились к президенту США Джо Байдену с предложением выслать 300 русских дипломатов в случае, если Россия не согласится расширить штат американского посольства в Москве. В МИД России в ответ на это сказали, что примут жёсткие меры, если высылка случится.
Представители ведомства назвали такие предложения желанием закрыть все американские загранучреждения в России и отметили, что ответственность за это будет на тех, кто вынес такое предложение.
Китайские читатели восхитились ответом.
"Ответ русских просто прекрасен!" - написал один из пользователей.
Другой заявил, что "США надоедают всё больше", и он поддерживает Россию.
Третий задался вопросом: "Почему сенаторы США кусаются, как бешеные псы?" Один из юзеров ответил, что "псам" не надо нести ответственность.
"Это схватка между медведем и бешеной собакой", - высказался ещё один комментатор.
Кто-то из читателей порадовался, что посольства США буду закрыты."Ведь они - раковые опухоли любой страны", - заключил он.
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