"Схватка медведя и бешеной собаки": Китайцы поддержали ответ России на просьбу сенаторов США

Читатели китайского издания "Гуаньча" поддержали ответ МИД России на слова о высылке 300 русских дипломатов из США.

Ранее несколько сенаторов обратились к президенту США Джо Байдену с предложением выслать 300 русских дипломатов в случае, если Россия не согласится расширить штат американского посольства в Москве. В МИД России в ответ на это сказали, что примут жёсткие меры, если высылка случится.

Представители ведомства назвали такие предложения желанием закрыть все американские загранучреждения в России и отметили, что ответственность за это будет на тех, кто вынес такое предложение.

Китайские читатели восхитились ответом.

"Ответ русских просто прекрасен!" - написал один из пользователей.

Другой заявил, что "США надоедают всё больше", и он поддерживает Россию.

Третий задался вопросом: "Почему сенаторы США кусаются, как бешеные псы?" Один из юзеров ответил, что "псам" не надо нести ответственность.

"Это схватка между медведем и бешеной собакой", - высказался ещё один комментатор.

Кто-то из читателей порадовался, что посольства США буду закрыты."Ведь они - раковые опухоли любой страны", - заключил он.