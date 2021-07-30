Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вакцина от ковида не работает: Тестировавшие препарат в России обратились к Пути...
"Общество готовят к войне с Россией": Британцев возмутило отношение к ...
Днепр - наш: Белоруссия может положить конец водной блокаде Крыма
"Просто безумие!": Шутка Зеленского об Украине стала реальностью
Главная / Политика

"Сходят с ума от злости": Политолог об ультиматуме сенаторов США по "Северному потоку - 2"

30 июля 2021, 00:05  •  106 • Политика
В США сенаторы выдвинули ультиматум из-за "Северного потока - 2". Республиканцы сходят с ума от злости, потому что были уверены, что Джо Байден остановит русский газопровод, объяснил политолог Александр Рар.
Группа сенаторов-республиканцев поставила ультиматум Минфину США и Белому дому, требуя ввести новые санкции против газопровода "Северный поток - 2". С чем связан демарш американских политиков, объяснил немецкий политолог Александр Рар.
По словам сенаторов-республиканцев, "Северный поток - 2" якобы наносит ущерб национальным интересам США и их союзников. В этой связи они угрожают блокировать любые назначения в Минфин, если против газопровода не будут введены новые санкции.
Остановить "Северный поток - 2" будет нельзя. Республиканцы не пойдут на такое сопротивление и конфликт с администрацией Байдена,
- считает Александр Рар.
По его мнению, данный демарш - это просто ещё один эпизод в продолжающемся конфликте конгресса и части американского истеблишмента. Дело в том, что республиканцы сходят с ума от злости, потому что были уверены, что Джо Байден остановит "Северный поток - 2".
Республиканцы не хотят признавать своё поражение. Сейчас республиканцы пытаются напомнить демократам и Байдену про "СП-2",
- цитирует Nation News слова политолога.
Кроме того, республиканцы - известные лоббисты американских энергетических компаний и концернов. Поэтому они заинтересованы, чтобы нейтрализовать влияние России в энергетической сфере в Европе, добавил эксперт.
Напомним, что США планировали сами продавать свой сжиженный газ в Европу. Однако появление газопровода "Северный поток - 2" сильно снижает рентабельность данного предприятия. Поскольку газ идёт напрямую из России в Германию, он гораздо дешевле американского голубого топлива, доставляемого через океан с другого континента. К тому же "Северный поток - 2" убирает необходимость платить странам-транзитёрам за прокачку газа через их территорию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






106
Источник
Похожие новости
29 июля 2021, 20:25
"Слуга народа" нелепо отреклась от слов о встрече Зеленского с Байденом
29 июля 2021, 20:25
"Не могу молчать": США научились манипулировать русскими
29 июля 2021, 22:15
Загадка об американцах и Путине, поставившая в тупик часть общества
29 июля 2021, 20:25
Русские указали на "очевидную провокацию" против Мьянмы
29 июля 2021, 22:15
"Никогда и не было": Пушков окончательно похоронил мечты Киева о ядерном шантаже
29 июля 2021, 22:15
В Турции уже ищут виновных в лесных пожарах
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 июля 2021, 22:15
В Турции уже ищут виновных в лесных пожарах
29 июля 2021, 23:05
Эвакуировано несколько отелей: как развивается ситуация с лесными пожарами в Турции
30 июля 2021, 00:00
«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: ROC на Олимпиаде в Токио | Успех спортсменов РФ в Япони...
30 июля 2021, 00:05
Депутат Рады придумал, как выдворить с Украины Порошенко и всю его партию
30 июля 2021, 00:05
"Нам пришлось отступить": Американский генерал назвал две причины, почему С...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июля 2021, 06:45
"Реваншиста" Кулебу осадили в Совфеде: "Видно, не понял"
23 июля 2021, 01:15
Зеленскому подсказали единственный способ избавиться от "Северного потока - 2"
24 июля 2021, 03:50
Плохой и ещё хуже: генерал СБУ рассказал о сценариях по Донбассу
29 июля 2021, 12:10
Русский не только Крым: Харьков оказался в центре скандала
23 июля 2021, 12:15
Это кошмар: В Норвегию ввалились непрошеные русские "нетрадиционной внешности"
26 июля 2021, 02:35
Три слова за две минуты - зал "стоял на ушах": шоу талантов в США теперь не про песни
24 июля 2021, 03:50
Зеленского добьют? Политолог спрогнозировал скорое свержение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.