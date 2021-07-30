"Сходят с ума от злости": Политолог об ультиматуме сенаторов США по "Северному потоку - 2"

В США сенаторы выдвинули ультиматум из-за "Северного потока - 2". Республиканцы сходят с ума от злости, потому что были уверены, что Джо Байден остановит русский газопровод, объяснил политолог Александр Рар.

Группа сенаторов-республиканцев поставила ультиматум Минфину США и Белому дому, требуя ввести новые санкции против газопровода "Северный поток - 2". С чем связан демарш американских политиков, объяснил немецкий политолог Александр Рар.

По словам сенаторов-республиканцев, "Северный поток - 2" якобы наносит ущерб национальным интересам США и их союзников. В этой связи они угрожают блокировать любые назначения в Минфин, если против газопровода не будут введены новые санкции.

Остановить "Северный поток - 2" будет нельзя. Республиканцы не пойдут на такое сопротивление и конфликт с администрацией Байдена,

- считает Александр Рар.

По его мнению, данный демарш - это просто ещё один эпизод в продолжающемся конфликте конгресса и части американского истеблишмента. Дело в том, что республиканцы сходят с ума от злости, потому что были уверены, что Джо Байден остановит "Северный поток - 2".

Республиканцы не хотят признавать своё поражение. Сейчас республиканцы пытаются напомнить демократам и Байдену про "СП-2",

- цитирует Nation News слова политолога.

Кроме того, республиканцы - известные лоббисты американских энергетических компаний и концернов. Поэтому они заинтересованы, чтобы нейтрализовать влияние России в энергетической сфере в Европе, добавил эксперт.

Напомним, что США планировали сами продавать свой сжиженный газ в Европу. Однако появление газопровода "Северный поток - 2" сильно снижает рентабельность данного предприятия. Поскольку газ идёт напрямую из России в Германию, он гораздо дешевле американского голубого топлива, доставляемого через океан с другого континента. К тому же "Северный поток - 2" убирает необходимость платить странам-транзитёрам за прокачку газа через их территорию.