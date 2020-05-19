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"Скепсис на лице Набиуллиной" на совещании Путина скрыть не получилось. А была попытка?
19 мая 2020, 19:55 • 81 • Политика
В ходе совещания у Владимира Путина говорили, в первую очередь, о денежных вопросах. "Скепсис на лице Набиуллиной" на совещании Путина скрыть не получилось, отметил политолог. Вопрос лишь в том, была ли вообще попытка скрыть?
Неочевидные детали совещания с президентом России Владимиром Путиным продолжают отмечать политологи. Сегодня президент говорил о социальной поддержке граждан на фоне пандемии коронавируса. В том числе, о доплатах медикам. В этой части главным спикером стал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко сообщил, что вопросы с выплатами решаются. И если даже случится трагический случай, и медик умрёт при работе с ковидными заболевшими, то материальную поддержку за счёт дополнительных "путинских выплат" смогут получить его близкие.
Политолог Марат Баширов, обратив внимание на других участников совещания в этой части беседы, отметил реакцию главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
"Скепсис на лице Набиуллиной не скрывает даже маленький экран", - написал Марат Баширов.
Напомним, совещание продолжается и в эти минуты. Царьград в режиме онлайн транслирует событие.
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