"Скепсис на лице Набиуллиной" на совещании Путина скрыть не получилось. А была попытка?

Неочевидные детали совещания с президентом России Владимиром Путиным продолжают отмечать политологи. Сегодня президент говорил о социальной поддержке граждан на фоне пандемии коронавируса. В том числе, о доплатах медикам. В этой части главным спикером стал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Мурашко сообщил, что вопросы с выплатами решаются. И если даже случится трагический случай, и медик умрёт при работе с ковидными заболевшими, то материальную поддержку за счёт дополнительных "путинских выплат" смогут получить его близкие.

Политолог Марат Баширов, обратив внимание на других участников совещания в этой части беседы, отметил реакцию главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

"Скепсис на лице Набиуллиной не скрывает даже маленький экран", - написал Марат Баширов.

Напомним, совещание продолжается и в эти минуты. Царьград в режиме онлайн транслирует событие.