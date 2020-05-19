Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
По детям ВСУ бьют специально: Экс-атошник сделал сенсационное признание в прямом...
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, увер...
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на...
Берлин согласен решить проблему Донбасса с РФ, но без Украины
Главная / Политика

"Скепсис на лице Набиуллиной" на совещании Путина скрыть не получилось. А была попытка?

19 мая 2020, 19:55  •  81 • Политика
В ходе совещания у Владимира Путина говорили, в первую очередь, о денежных вопросах. "Скепсис на лице Набиуллиной" на совещании Путина скрыть не получилось, отметил политолог. Вопрос лишь в том, была ли вообще попытка скрыть?
Неочевидные детали совещания с президентом России Владимиром Путиным продолжают отмечать политологи. Сегодня президент говорил о социальной поддержке граждан на фоне пандемии коронавируса. В том числе, о доплатах медикам. В этой части главным спикером стал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко сообщил, что вопросы с выплатами решаются. И если даже случится трагический случай, и медик умрёт при работе с ковидными заболевшими, то материальную поддержку за счёт дополнительных "путинских выплат" смогут получить его близкие.
Политолог Марат Баширов, обратив внимание на других участников совещания в этой части беседы, отметил реакцию главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
"Скепсис на лице Набиуллиной не скрывает даже маленький экран", - написал Марат Баширов.
Напомним, совещание продолжается и в эти минуты. Царьград в режиме онлайн транслирует событие.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



81
Источник
Похожие новости
19 мая 2020, 00:55
Польша помогла "Северному потоку-2", разорвав газовый контракт с Россией? Эксперт пояснила ситуацию
19 мая 2020, 10:55
Токио объявил Курилы японской территорией
19 мая 2020, 11:55
Поклонская сделала Киеву неожиданное предложение по Крыму: "Люди устали кормить гвардию политиков"
19 мая 2020, 08:55
"Машина повреждена": Правительство Ливии захватило базу Хафтара и ЗРК "Панцирь"
19 мая 2020, 15:55
Гордон сдал новую доктрину Путина по Украине, сам того не желая - политолог
19 мая 2020, 00:55
"Так кто тут занимается геноцидом?": Киев морит Крым жаждой, а ЕС обвиняет в притеснениях Россию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 мая 2020, 01:55
Евросоюз застыл перед перспективой разделиться на две-три части
17 мая 2020, 04:55
США готовят России "троянского коня"? Microsoft сделала госучреждениям РФ "заманчивое" предложение
18 мая 2020, 09:55
"Не нравится? Удавитесь!" Доктор Мясников защитил флаг России и Путина. Шевченко заявил о репрессиях
15 мая 2020, 01:55
Неожиданный подарок отцу на день рождения раскрыл семейный скелет в шкафу
18 мая 2020, 01:50
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на транзит газа
17 мая 2020, 23:55
"В России был предотвращён госпереворот": Олигархи и "медведевские" остались не у дел - Аверьянов
17 мая 2020, 06:55
Борьба с пандемией на Украине шокировала американских журналистов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.