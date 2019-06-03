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"Сказочная страна": Вакарчук рассказал о способе, как прославить Украину

03 июня 2019, 03:09  •  27 • Политика
Музыкант, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук знает, как прославить Украину. Он говорит, что в первую очередь нужно создать людям сказку.
Солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук знает, что надо делать, чтобы на Украине быстрее закончить все военные действия. Он планирует создать "парус настоящей свободной жизни", сообщает телеканал "360".
"Нам нужно создать сказку… где человек почувствует себя достойным, защищённым, будет иметь благосостояние и безопасность", - говорит Вакарчук.
Он считает, что если добьётся этой свободы, то жители неподконтрольных Киеву территорий, быстрее последуют его примеру и будут ратовать за объединение. Всем, кто живёт за границей Украины, он готов протянуть руку помощи.
"Нам нужно не воспринимать их как людей второго сорта, нам нужно показать каждому из них: мы ждём их - и мы однажды будем вместе", - обещает Вакарчук.
Главное, музыкант призывает всех политиков и ведомства объединить все свои силы и положить конец всем военным действиям на территории страны. Но уточнил, что условия мира должны быть благоприятны для Украины.

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