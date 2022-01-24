"Скажу цинично": Михеев не оставил Украине ни шанса на выживание

Политолог Сергей Михеев, выступая в эфире телеканала "Россия-1", не оставил Украине ни одного шанса. "Скажу цинично", - предупредил он.

По словам эксперта, западные страны выбрали Украину в роли инструмента, направленного против России. После использования этой страны в качестве пушечного мяса Запад обязательно от неё избавится. Сергей Михеев отметил, что, если смотреть на происходящее в мире в целом, сейчас происходит попытка уничтожения Западом восточнославянского православного этноса, в который входят русские, украинцы и белорусы. При этом инструментом для грязной работы выбрали Украину.

"Я скажу цинично - Украину назначили на заклание", - прямо заявил политолог.

Он напомнил о том, что недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который так же, как и остальные украинские власти, ненавидит Россию, всё же обратил внимание на то, что страна погружается в тяжёлый кризис, а её экономика неумолимо падает.

"Дружок, а тебе разве не говорили, что твою страну никто не собирался развивать?" - удивился Михеев.

Эксперт также добавил, что с точки зрения развития страны и прочего Украина абсолютно не интересна ни Западу, ни его союзникам. В планах сегодняшних "партнёров" Киева - всесторонне использовать Украину во вред России, попытаться втянуть нашу страну в войну с Украиной, а украинцев превратить в пушечное мясо. После этого Украина будет не нужна своим "партнёрам".