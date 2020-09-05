"Скажу очень вежливо": Соловьёв не постеснялся открыть правду о перехваченном Минском разговоре

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его распоряжении имеется перехваченный разговор, в котором речь велась о российском оппозиционере Алексее Навальном. На белорусском государственном телевидении вечером 4 сентября этот диалог транслировался. Двое мужчин беседовали на английском языке.

Одного из них назвали представителем Германии. Он заявлял, что на войне "всякие методы хороши" и не так уж значимо, подтвердится ли версия с отравлением оппозиционера или нет. Второго назвали представителем Польши. По словам этого человека, Лукашенко - крепкий орешек, а силовики в Белоруссии хорошо организованы и достаточно профессиональны.

"Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем", - цитирует "Утро.ру" слова одного из собеседников рассекреченного разговора.

Ему же принадлежат слова и о том, что Кремлю следует отбить желание "совать нос в дела" Белоруссии.

После прослушивания записи не смог молчать телеведущий Владимир Соловьёв.

"Скажу очень вежливо, опубликованный вчера Минском перехват телефонного разговора не впечатлил, совсем", - написал он в своём Telegram-канале "СОЛОВЬЁВ".