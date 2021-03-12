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"Скажу кратко". Захарова одёрнула Минобороны Германии
12 марта 2021, 13:55 • 222 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова одёрнула Минобороны Германии, утверждающее о мировой угрозе со стороны нашей страны. "Скажу кратко", - предупредила Захарова.
По данным издания Welt am Sonntag, в Минобороны ФРГ оценили действия России как преследующие цель "дестабилизировать и ослабить НАТО". Там также заявили о намерении Китая установить господство над мировым порядком и в целом отметили повышенную опасность, якобы исходящую со стороны России и Китая.
По словам Захаровой, практика "вбрасывания" в общество подобных "инсайдов" и "утечек" используется в Германии для формирования общественного мнения.
"Немцам насаждается мысль о том, что Россия является некой реальной угрозой для стран НАТО", - сказала она во время брифинга, отметив, что в Германии сейчас на "доктринально-стратегическом уровне" закрепляется антироссийская риторика.
"Скажу кратко: российская сторона учитывает изложенные реалии в отношениях с ФРГ", - подчеркнула она.
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