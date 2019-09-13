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"Скажу честно, даты нет": К встрече "нормандской четверки" Зеленский расписывает "карту" выполнения Минских соглашений

13 сентября 2019, 08:54  •  95 • В мире
Команда Зеленского занята подготовкой к встрече в формате "нормандской четверки". Для этого на Украине разрабатывается "дорожная карта" выполнения Минских соглашений с четкими сроками выполнения по каждому пункту. При этом пока неизвестно, когда может состояться сама встреча. "Скажу честно, даты нет", - заявил Зеленский.
Вдаваться в детали плана, который готовит его команда, украинский президент не стал, но отметил, что работа связана именно с будущей встречей лидеров России, Германии, Франции и Украины.
Когда именно состоится эта встреча, неизвестно. Однако Киев настаивает на том, чтобы саммит прошел уже в сентябре.
"Мы настаиваем сейчас, чтобы эта встреча состоялась именно в сентябре. Для меня окончание войны и возврат всех наших пленных - это приоритетные задачи", - заявил Зеленский после совместного брифинга с президентом Финляндии Саули Ниинисте.
На этой встрече, продолжил украинский гарант, помимо обсуждения Минских договоренностей, будет рассматриваться так называемая "формула Штайнмайера". И это, считает Зеленский, "один из самых сложный вопросов".
Напомним, в "формуле Шайнмайера" описывается механизм, при помощи которого может быть введен закон об особом порядке местного самоуправления в некоторых районах Донбасса, а точнее – в Донецкой и Луганской народных республиках. Право на местное самоуправление должно действовать сначала на временной основе в день выборов. В дальнейшем, после того, как ОБСЕ озвучит итоги проведенного голосования, это право должно действовать на постоянной основе.

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