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"Скажите правду. Чем привился Путин?": Президент ответил на нескромный вопрос

30 июня 2021, 13:15  •  67 • Политика
Президент России Владимир Путин ответил на нескромный вопрос о выборе вакцины. Например, почему не кололся на камеру и какой препарат выбрал. "Скажите правду. Чем привился Путин?" - спросили жители страны.
В ходе прямой линии президент России Владимир Путин рассказал, какой вакциной от коронавируса прививался и как сделал свой выбор.
"Скажите правду. Чем привился Путин?" - просили ответить задававшие вопросы жители России. Так вопрос сформулировала ведущая, отметив, что не понимают люди, и почему Путин не сделал прививку на камеру.
"Меня действительно просили не говорить, какой вакциной я прививаюсь. Но я вижу, что вопросов много, - сказал Путин. - По поводу видео… Думаю, это не самый важный момент - показать видео. А если бы мне делали прививку не в руку, а в другое место, тоже показать? А ещё есть много жуликов, которым медики подыгрывают и колют физраствор. Но я надеюсь, что в большинстве своём граждане понимают: если я сказал, что сделал прививку, значит, так оно и есть. На таком уровне люди не занимаются мелким жульничеством".
Говоря о выборе вакцины, Путин добавил:
"В тот момент, когда я делал, были "ЭпиВакКорона" и "Спутник V", они обе хорошие. Я мог сделать любую, но, как не покажется странным, я с врачами-то даже и не советовался. Я смотрел по своим знакомым, кто что делает. Мне показалось, что векторовская вакцина, хоть и хорошая, действует меньше по времени. Но у неё есть преимущество - нет побочных явлений, от подъёма температуры до других факторов. Но я исходил из того, что мне нужно быть как можно более защищённым, и привился "Спутником V". Тем более что вооружённые силы у нас прививаются "Спутником V". А значит, и Верховный главнокомандующий сделал такой выбор".
Побочных эффектов у Владимира Путина не было. Температура поднялась до 37 градусов лишь после второго компонента.

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