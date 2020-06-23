"Скажи это у стен Кремля": Военкор предупредил о подставе дважды оскорбившего Путина ведущего

Он полагает, что попытка грузинского телевизионщика поднять себе рейтинг за счёт оскорбительных выпадов в адрес российского президента может обострить и без того прохладные отношения между странами. В результате пострадает как грузинская экономика, так и граждане Грузии, проживающие в России.

"Что в Тбилиси скажут теперь? Опять извиняться будут? Чтоб курортный сезон не отобрали? Я бы посмотрел на такие оскорбления, если бы они были сказаны у стен Кремля", - пишет Сладков в Telegram.

Журналист добавил, что Габуния, оскорбляя Путина из Грузии, фактически прикрывается своими земляками, живущими в Москве, а это "не по-кавказски и не по-мужски".

Скриншот: Telegram/Сладков+

Напомним, что накануне Габуния оскорбил Путина в эфире своей передачи Post Factum на грузинском телеканале Mtavari Arkhi. Телеведущий заявил, что Путин "не жалел оружия для Грузии" и "разве что не сбросил атомную бомбу на нашу землю".

Примечательно, что грузинский журналист уже не первый раз позволяет себе нападки по отношению к президенту России. В июле 2019 года он также осыпал президента России ругательствами на русском языке.