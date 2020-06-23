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"Скажи это у стен Кремля": Военкор предупредил о подставе дважды оскорбившего Путина ведущего
23 июня 2020, 14:00 • 38 • Политика
Грузинский телеведущий Георгий Габуния, который уже дважды оскорбил Президента РФ Владимира Путина в прямом эфире, может подставить собственную страну. Об этом во вторник заявил российский военкор Александр Сладков.
Он полагает, что попытка грузинского телевизионщика поднять себе рейтинг за счёт оскорбительных выпадов в адрес российского президента может обострить и без того прохладные отношения между странами. В результате пострадает как грузинская экономика, так и граждане Грузии, проживающие в России.
Журналист добавил, что Габуния, оскорбляя Путина из Грузии, фактически прикрывается своими земляками, живущими в Москве, а это "не по-кавказски и не по-мужски".
Скриншот: Telegram/Сладков+
Напомним, что накануне Габуния оскорбил Путина в эфире своей передачи Post Factum на грузинском телеканале Mtavari Arkhi. Телеведущий заявил, что Путин "не жалел оружия для Грузии" и "разве что не сбросил атомную бомбу на нашу землю".
Примечательно, что грузинский журналист уже не первый раз позволяет себе нападки по отношению к президенту России. В июле 2019 года он также осыпал президента России ругательствами на русском языке.
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