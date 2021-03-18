"Скажи, что расправишься с ним в качалке". Американцы высмеяли угрозы Джо Байдена Владимиру Путину

Высказывания Джо Байдена о "расправе" с Владимиром Путином сами граждане США восприняли со смехом и сравнили его угрозы с со школьными. "Скажи, что расправишься с ним в качалке", - один из многих комментариев.

Высказывания Джо Байдена о "расправе" с Владимиром Путином сами граждане США восприняли со смехом и сравнили его угрозы со школьными. Об этом сообщает издание "Экономика Сегодня". Его высказывания такие же популистские, как и его предшественника, Дональда Трампа, считают американцы.

"Ладно, дедуля. Может, тебе следует сказать Владимиру, что ты расправишься с ним в качалке. Кто-нибудь, верните в рот Байдена ложку для пудинга. Единственная вещь, из которой он способен что-то выбить - это чашка тапиоки", - считает Ben Tosh.

"О боже, Байден жалок. Такими разговорами он втянет нас в войну. Даже американцы смеются над Байденом. Только представьте, как реагируют другие страны", - написал Norene Herbstreit Owens.

Комментаторы полагают, что Байден лишь хочет создать образ жёсткого управленца, а его слова не несут никакой силы. Противники президента интересуются, когда сам Байден понесёт плату за вмешательство в выборы.

"А когда Джо собирается заплатить за вмешательство в выборы?" - спрашивает Angela Angel Rao-Brown.

"Мы что, собираемся штурмовать Москву отрядом беременных мужчин?" – шутит Michael Heuerman.

"Просто отправьте Хантера, он очень хорош в ведении дел с иностранными дипломатами", - пользователь Troy Guthmiller напоминает о скандале с делами сына Байдена на Украине.

Резкие речи господина Байдена вызвали отклик не только у жителей США, но и других стран, в частности, Японии. Японские дипломаты высказали предположение, что у президента проблемы с восприятием реальности.

Напомним, недавно Джо Байден дал интервью каналу ABC News и рассказал о первом диалоге с Путиным после своей инаугурации, подтвердив резкое высказывание журналиста о российском президенте. Американский президент обещал "наказать" главу России за вмешательство в выборы в США, которое ей приписывает Демократическая партия.