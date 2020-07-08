"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены одним бэтээром России

В 1999 году российский блокпост с одним БТР смог остановить танковую колонну НАТО под руководством английского генерала Майкла Дэвида Джексона. Британским военным хватило одного намёка российских десантников.

Речь идёт об одном из самых известных эпизодов вооружённого конфликта в Югославии, который случился в июне 1999 года. Войска НАТО намеревались взять под контроль аэропорт Слатина, который единственный в этом районе мог принимать самолёты военных.

Захват объекта был назначен на 12 июля, однако российские десантники оказались там первыми. Они взяли аэропорт под контроль, перегородили дорогу бэтээром и поставили блокпост.

Британский генерал Майкл Дэвид Джексон получил приказ от вышестоящего американского генерала Уэсли Кларка блокировать российских десантников. Но когда танки англичан добрались до места, российские военные на пальцах объяснили военнослужащим НАТО, что к чему.

Взводом российских десантников командовал старший лейтенант Яцыков. Когда он услышал, что британский военачальник приказал своим людям не отступать, то сказал всего одну фразу.

Если скажешь ещё слово, здесь и ляжешь, - произнёс старший лейтенант и показал на гранатомёт.

Войска НАТО отступили, а британский генерал Майкл Дэвид Джексон прославился фразой "Я не собираюсь из-за вас начинать третью мировую войну". Её он сказал своему американскому начальству, когда объяснял, почему нарушил приказ и отступил перед взводом русских десантников.