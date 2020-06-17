"Скажешь что-то не то - съедят": Французы при разборке чеченцев и арабов попрятались по кухням

Житель французского города Дижон рассказал Царьграду о том, что творится в городе. Ранее сообщалось, что в минувшие выходные произошла потасовка между выходцами из африканских стран и Чечни. При этом сообщалось, что на подмогу тамошним чеченцам прибыли представители диаспоры из других европейских стран.

У многих участников схватки в руках были металлические прутья, ножи и бейсбольные биты. Они стреляли в воздух, разбивали камеры видеонаблюдения и поджигали автомобили, а также напали на журналистов.

По словам Вадима Роже, местные, безусловно, в страхе. При этом они по-разному смотрят на происходящий конфликт.

"Есть толерантные, которые считают, что всем на этой земле есть место. Кто-то недоволен. Но как в Советском Союзе, никто открыто не будет говорить, это всё на кухне, что уже слишком много, засилье мигрантов. Мнений много разных. Все французы относятся по-разному, но в любом случае, когда устраивают такие беспорядки, вряд ли кто-то обрадуется. Когда страшно выходить на улицу, кто же будет радоваться?" - отмечает он.

Но открыто своё негодование местные не выказывают - страшно.

"На кухне, втихаря, нам тет-а-тет могут что-то сказать, но никогда в жизни что-то. Иначе тут съедят. Если вас обвинят в расизме, в гомофобии, вас просто съедят. Поэтому здесь демократии меньше, чем в России, поверьте", - пояснил Роже.

К тому же, добавил он, даже можно не удивляться тому, что во время потасовки применялось оружие.

"Во-первых, у арабов всегда на руках оружие - во Франции оружие ходит, здесь Калашников легче купить, чем в России. В эмигрантский квартал полиция меньше чем на двух-трёх машинах не заезжает - опасно. Там оружие ходит, вполне возможно, оно и у чеченцев есть. У ребят отважных можно и Калашников в багажнике увидеть", - добавил он.

При этом, пояснил собеседник Царьграда, подобные стычки во Франции случались и ранее. И полиция в эти потасовки не вмешивалась. В ситуации с Дижоном всё несколько иначе.

"Когда конкретно между группами [происходит потасовка], они не вмешиваются, потому что могут пострадать непонятно из-за чего. Обычно коммерсанты не страдают. Но в этот раз было нападение именно на кальянную. Поэтому тут же была вызвана полиция", - объяснил Вадим Роже.

Тем временем из администрации французского президента в МВД поступила рекомендация выслать из страны всех иностранцев, которые причастны к погромам. В документе говорится, что "часть замеченных в беспорядках чеченцев идентифицирована, большинство из них имеют статус беженца и известны полиции".