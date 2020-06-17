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"Скажешь что-то не то - съедят": Французы при разборке чеченцев и арабов попрятались по кухням

17 июня 2020, 12:00  •  301 • В мире
Житель Дижона Вадим Роже рассказал об обстановке в городе, где в выходные произошла стычка между выходцами из африканских стран и членами чеченской диаспоры. По его словам, коренные местные по-разному смотрят на этот конфликт - кто-то толерантно ко всему относится, кто-то негодует. Однако открыто высказать своё мнение местные боятся.
Житель французского города Дижон рассказал Царьграду о том, что творится в городе. Ранее сообщалось, что в минувшие выходные произошла потасовка между выходцами из африканских стран и Чечни. При этом сообщалось, что на подмогу тамошним чеченцам прибыли представители диаспоры из других европейских стран.
У многих участников схватки в руках были металлические прутья, ножи и бейсбольные биты. Они стреляли в воздух, разбивали камеры видеонаблюдения и поджигали автомобили, а также напали на журналистов.
По словам Вадима Роже, местные, безусловно, в страхе. При этом они по-разному смотрят на происходящий конфликт.
"Есть толерантные, которые считают, что всем на этой земле есть место. Кто-то недоволен. Но как в Советском Союзе, никто открыто не будет говорить, это всё на кухне, что уже слишком много, засилье мигрантов. Мнений много разных. Все французы относятся по-разному, но в любом случае, когда устраивают такие беспорядки, вряд ли кто-то обрадуется. Когда страшно выходить на улицу, кто же будет радоваться?" - отмечает он.
Но открыто своё негодование местные не выказывают - страшно.
"На кухне, втихаря, нам тет-а-тет могут что-то сказать, но никогда в жизни что-то. Иначе тут съедят. Если вас обвинят в расизме, в гомофобии, вас просто съедят. Поэтому здесь демократии меньше, чем в России, поверьте", - пояснил Роже.
К тому же, добавил он, даже можно не удивляться тому, что во время потасовки применялось оружие.
"Во-первых, у арабов всегда на руках оружие - во Франции оружие ходит, здесь Калашников легче купить, чем в России. В эмигрантский квартал полиция меньше чем на двух-трёх машинах не заезжает - опасно. Там оружие ходит, вполне возможно, оно и у чеченцев есть. У ребят отважных можно и Калашников в багажнике увидеть", - добавил он.
При этом, пояснил собеседник Царьграда, подобные стычки во Франции случались и ранее. И полиция в эти потасовки не вмешивалась. В ситуации с Дижоном всё несколько иначе.
"Когда конкретно между группами [происходит потасовка], они не вмешиваются, потому что могут пострадать непонятно из-за чего. Обычно коммерсанты не страдают. Но в этот раз было нападение именно на кальянную. Поэтому тут же была вызвана полиция", - объяснил Вадим Роже.
Тем временем из администрации французского президента в МВД поступила рекомендация выслать из страны всех иностранцев, которые причастны к погромам. В документе говорится, что "часть замеченных в беспорядках чеченцев идентифицирована, большинство из них имеют статус беженца и известны полиции".

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