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"Скажем правду... Признавайся!" Ковтун обвинил ФСБ в засилье террористов и нарвался на требование Соловьёва

27 ноября 2019, 15:24  •  94 • Политика
В эфире ток-шоу Владимира Соловьёва речь зашла о засилье террористов на Украине. Так вот, оказалось, что Вячеслав Ковтун считает, что проблема "проплачена" ФСБ - в результате материалы на тему вышли в Британии. Услышав это, Соловьёв потребовал от Ковтуна: "Скажем правду... Признавайся!"
В эфире политического ток-шоу Владимира Соловьёва на телеканале "Россия 1" журналист Юлия Витязева указала так называемому украинскому эксперту Вячеславу Ковтуну на проблему Киева, раскрытую накануне британским изданием The Independent. Журналисты писали, что Украина стала пристанищем для террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).
"Боевики ИГИЛ именно на Украине находят для себя надёжный дом, там так и написано. Именно благодаря чудовищному уровню коррупции, который есть на Украине. Из-за попустительства силовых структур любой боевик, бежавший из халифата, может за приемлемую сумму получить украинское гражданство, паспорт и чувствовать себя уверенно. И не бояться, что его по запросу Интерпола выдадут той же России. Но самое главное написано в последней части статьи: они говорят, что для Украины важно не трогать этих всех боевиков. Они работают сейчас там таксистами, находят ещё источники заработка. И пока их не трогают, безопасности украинского государства якобы ничего не угрожает", - сказала Юлия Витязева.
Между тем Вячеслав Ковтун заявил, что всё сказанное Витязевой - фантазии и The Independent для него - не авторитетное издание - "на заборе тоже пишут".
"Вы обвиняете британскую прессу в заказе?" - спросил Соловьёв.
"Например, ФСБ - Боширов и Петров", - сказал Ковтун.
"Во-первых, скажем правду, - иронично добавил Соловьёв. - Боширов - это вы. Признайся!"
В завершение Ковтун ещё раз повторил, что считает сказанное фантазией, и больше не откликался ни на какие факты.

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