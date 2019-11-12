"Сказать правду означало никогда не вернуться домой": Сноуден признался, почему решился разоблачить ЦРУ

Экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден, разоблачивший незаконную деятельность американских спецслужб, объяснил, почему никогда не сможет вернуться на родину в США. Откровения разоблачителя прозвучали в интервью американскому каналу HBO.

Сноуден признался, что ему было нелегко принять решение и выдать все грязные секреты ЦРУ и АНБ. По его словам, это не было так, как показывают в фильмах, когда ты находишь какой-то документ, который полностью меняет твоё отношение к организации. В спецслужбах никто не хочет быть тем, кто раскрывает неприглядную сторону организации, так как все знают, что происходит с таким людьми. По словам Сноудена, он и сам не хотел ничего предпринимать.

"Для меня сказать правду означало оставить всю жизнь в прошлом. Это означает, что я никогда не смогу вернуться домой", - сказал Сноуден.

И тем не менее он пошёл на это, потому что считал это правильным не с законной, но с моральной точки зрения. И невозможность вернуться в Штаты - это цена, которую он за это заплатил.

Шесть лет назад Эдвард Сноуден раскрыл информацию о методах электронной слежки спецслужб США. Его сведения включали и детали о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров, пишет Nation News.