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"Сказать правду означало никогда не вернуться домой": Сноуден признался, почему решился разоблачить ЦРУ
12 ноября 2019, 17:39 • 75 • Политика
Разоблачитель ЦРУ Эдвард Сноуден считает, что никогда не сможет вернуться в США. "Для меня сказать правду означало оставить всю жизнь в прошлом. Это означает, что я никогда не смогу вернуться домой", - сказал он.
Экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден, разоблачивший незаконную деятельность американских спецслужб, объяснил, почему никогда не сможет вернуться на родину в США. Откровения разоблачителя прозвучали в интервью американскому каналу HBO.
Сноуден признался, что ему было нелегко принять решение и выдать все грязные секреты ЦРУ и АНБ. По его словам, это не было так, как показывают в фильмах, когда ты находишь какой-то документ, который полностью меняет твоё отношение к организации. В спецслужбах никто не хочет быть тем, кто раскрывает неприглядную сторону организации, так как все знают, что происходит с таким людьми. По словам Сноудена, он и сам не хотел ничего предпринимать.
И тем не менее он пошёл на это, потому что считал это правильным не с законной, но с моральной точки зрения. И невозможность вернуться в Штаты - это цена, которую он за это заплатил.
Шесть лет назад Эдвард Сноуден раскрыл информацию о методах электронной слежки спецслужб США. Его сведения включали и детали о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров, пишет Nation News.
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