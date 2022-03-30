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"Сказать, что это страшно, - ничего не сказать": Что удалось увидеть за два дня в Донбассе

30 марта 2022, 18:10  •  90 • Политика
Журналист рассказал о первых двух днях визита в Донбасс. "Сказать, что это страшно, - кажется, ничего не сказать. Я впервые сегодня увидел людей с оружием в горячей точке", - пишет он.
Русский журналист Александр Молочко отправился в Донбасс, чтобы своими глазами увидеть, что там происходит. О том, что ему удалось узнать, он рассказал в своём дневнике.
Первый день в Донбассе он провёл в Донецке, пообщался с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. Однако самым ярким впечатлением для журналиста стал разговор с беженцами из Мариуполя. Они рассказали, что пока город находился под нацбатальонами, люди сливали воду из батарей, кипятили её и пили, потому что больше воду брать было негде.
Они рады, что вырвались из города. Просто рады, что сидят в машине и по ним не стреляют. Выйти было невозможно,
- обнародовал канал "360" выдержки из дневника.
Ещё один показательный момент - дети. Они уже по звуку могут определить калибр и оружие, из которого идёт стрельба, а также по выстрелам и взрывам понимают - в их сторону летит снаряд или нет.
Дети, которым 12-13, привыкли к этому, и это самое ужасное,
- считает Александр Молочко.
Второй день журналист провёл в Волновахе. По его словам, там всё разрушено. Александр Молочко признался, что за свою жизнь не видел настолько разрушенных снарядами зданий.
Сказать, что это страшно, - кажется, ничего не сказать. Я впервые сегодня увидел людей с оружием в горячей точке,
- отметил он.
Нет ни одного дерева, чтобы в нем не было дырки от пули или оно не было задето снарядом. Школа тоже разрушена. Там нашли книги, которые писали в НАТО. И непонятно, к чему готовили детей. Просто промывали мозги.
Я увидел всё своими глазами. И нахожусь в шоке: зачем? для чего?
- задаётся вопросами журналист.

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