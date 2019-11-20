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"Сказ о том, как украинцы...": Англия потеряла украинское золото, а Киев просто решил не воевать

20 ноября 2019, 17:39  •  37 • Политика
Известная легенда о золоте гетмана Полуботка прозвучала сегодня на форуме "Россия зовёт!". Речь шла о бочках с украинским богатством, которое Банк Лондона просто потерял. А Киев даже не стал воевать за своё, так и получилась очередная серия "мультфильма" - "Сказ о том, как украинцы..."
В ходе форума ВТБ "Россия зовёт!" глава банка Андрей Костин рассказал известную историю о гетмане Полуботке и его золоте. Дело в том, что золото гетмана пропало в Банке Англии, вернуть его не получилось, потому что банкиры его попросту потеряли...
"Я расскажу историю, как опасно хранить деньги в Центральных банках, - начал Костин. - В 1723 году гетман Полуботок перед тем как приехать к Петру I, который посадил его в Петропавловскую крепость, где он и умер, привёз пару бочек золота в Банк Англии, в Лондоне. В 1992 году делегация незалежной Украины приехала в Лондон, пришла в Банк Англии... И говорят: вот, золото нашего гетмана Полуботка - мы посчитали проценты, несколько миллиардов фунтов, будьте добры, нам отдайте. Так вот, Банк Англии ни одной записи про золото Полуботка не нашёл".
Тут стоит добавить, несмотря на то что Банк Англии денег не нашёл, история вполне себе нашумевшая. Легенда, действительно, передаётся из уст в уста на протяжении долгих лет.
"Сказ о том как украинцы золото в Англии искали", - прокомментировал сказанное Костиным тележурналист Владимир Соловьёв.

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