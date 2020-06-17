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"Скатились до игр с США": Сестра Ким Чен Ына сделала заявление об "отбросах человечества"

17 июня 2020, 12:00  •  341 • Политика
Младшая сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон сделала заявление о том, что вина за "мрачную ситуацию" между КНДР и Южной Кореей "лежит на отбросах человечества". А южнокорейские власти она обвинила в том, что они "скатились до состояния, когда с ними играют США".
Накануне между КНДР и Южной Кореей произошло обострение отношений. Межкорейский офис связи в Кэсоне был взорван северокорейскими представителями. Отмечалось, что это было сделано в качестве ответной меры за распространение пропагандистских листовок активистами из Республики Корея.
Агентство ЦТАК распространило заявление, которое сделала о сложившейся ситуации младшая сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. В частности, она заявила о том, что "вина за нынешнюю мрачную ситуацию лежит на отбросах человечества". Так она назвала активистов, которые распространяли пропагандистские "антикорейские" листовки.
Сестра маршала Кима уверена, что именно Сеулу необходимо принести извинения Пхеньяну за произошедшее и пообещать впредь подобного не допускать. Кроме того, Ким Ё Чжон весьма резко высказалась в адрес властей Республики Корея, посчитав их ответственными "за откат" в двусторонних отношениях между странами.
"Они скатились до состояния, когда с ними играют США", - бросила обвинение в адрес южнокорейского руководства сестра Ким Чен Ына.
В то же время представитель южнокорейского Министерства объединения заявил на брифинге для журналистов, что именно КНДР "несёт за это полную ответственность", и призвал Пхеньян "прекратить действия, направленные на эскалацию напряженности".

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