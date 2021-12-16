"Скандалы в прямом эфире - это не ваше": Порошенко устроил дебош в прямом эфире

Бывший президент Украины Пётр Порошенко устроил дебош в прямом эфире парламентского телеканала "Рада". Ведущие попытались успокоить политика, но безуспешно: "Скандалы в прямом эфире - это не ваше".

Лидер партии "Европейская солидарность" (бывший "Блок Петра Порошенко") явился в студию "Рады" прямо во время эфира. Политик начал критиковать канал за то, что тот коррумпирован и тратит слишком много денег налогоплательщиков.

Присутствующий в студии депутат Рады Даниил Гетманцев, который возглавляет комитет по вопросам финансов, попытался осадить Порошенко.

Петро Алексеевич, скандалы в прямом эфире - это не ваше… Необязательно так лоббировать "Прямой" и Пятый канал (принадлежат Порошенко. - Ред.). Не все каналы в стране должны быть олигархическими,

- высказался он.

Примечательно, что никто из ведущих не пытался остановить смутьяна. Напротив, они предложили ему сесть за стол и предъявить претензии в спокойной обстановке. Порошенко же продолжил выступать в "импровизационном" режиме - он лишь повернулся лицом к камере. И даже это не смутило ведущих. Журналистка, поняв, что нарушитель спокойствия не собирается усаживаться за стол, сняла с себя микрофон и протянула его Порошенко, чтобы того было лучше слышно.

Напомним, Пётр Порошенко является фигурантом свыше десяти уголовных дел, в том числе по факту превышения полномочий, коррупции и госизмены. Ни по одному из них экс-президента не привлекли. Порошенко остался в украинской политике, поскольку его партия прошла в парламент. Теперь он выступает в оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому. Эксперты утверждают, что Зеленский боится трогать Порошенко из-за националистов, которые того поддерживают, и из-за покровительства со стороны Запада.