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"Скандалы в прямом эфире - это не ваше": Порошенко устроил дебош в прямом эфире
16 декабря 2021, 15:20 • 271 • Политика
Бывший президент Украины Пётр Порошенко устроил дебош в прямом эфире парламентского телеканала "Рада". Ведущие попытались успокоить политика, но безуспешно: "Скандалы в прямом эфире - это не ваше".
Лидер партии "Европейская солидарность" (бывший "Блок Петра Порошенко") явился в студию "Рады" прямо во время эфира. Политик начал критиковать канал за то, что тот коррумпирован и тратит слишком много денег налогоплательщиков.
Присутствующий в студии депутат Рады Даниил Гетманцев, который возглавляет комитет по вопросам финансов, попытался осадить Порошенко.
- высказался он.
Примечательно, что никто из ведущих не пытался остановить смутьяна. Напротив, они предложили ему сесть за стол и предъявить претензии в спокойной обстановке. Порошенко же продолжил выступать в "импровизационном" режиме - он лишь повернулся лицом к камере. И даже это не смутило ведущих. Журналистка, поняв, что нарушитель спокойствия не собирается усаживаться за стол, сняла с себя микрофон и протянула его Порошенко, чтобы того было лучше слышно.
Напомним, Пётр Порошенко является фигурантом свыше десяти уголовных дел, в том числе по факту превышения полномочий, коррупции и госизмены. Ни по одному из них экс-президента не привлекли. Порошенко остался в украинской политике, поскольку его партия прошла в парламент. Теперь он выступает в оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому. Эксперты утверждают, что Зеленский боится трогать Порошенко из-за националистов, которые того поддерживают, и из-за покровительства со стороны Запада.
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