Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по ми...
"Похороним пол-Украины": Генерал СБУ поспорил с Зеленским о танках на ...
Захарова осталась в восторге от разоблачения Зеленского на Украине
Главная / Политика

"Скандалы в прямом эфире - это не ваше": Порошенко устроил дебош в прямом эфире

16 декабря 2021, 15:20  •  271 • Политика
Бывший президент Украины Пётр Порошенко устроил дебош в прямом эфире парламентского телеканала "Рада". Ведущие попытались успокоить политика, но безуспешно: "Скандалы в прямом эфире - это не ваше".
Лидер партии "Европейская солидарность" (бывший "Блок Петра Порошенко") явился в студию "Рады" прямо во время эфира. Политик начал критиковать канал за то, что тот коррумпирован и тратит слишком много денег налогоплательщиков.
Присутствующий в студии депутат Рады Даниил Гетманцев, который возглавляет комитет по вопросам финансов, попытался осадить Порошенко.
Петро Алексеевич, скандалы в прямом эфире - это не ваше… Необязательно так лоббировать "Прямой" и Пятый канал (принадлежат Порошенко. - Ред.). Не все каналы в стране должны быть олигархическими,
- высказался он.
Примечательно, что никто из ведущих не пытался остановить смутьяна. Напротив, они предложили ему сесть за стол и предъявить претензии в спокойной обстановке. Порошенко же продолжил выступать в "импровизационном" режиме - он лишь повернулся лицом к камере. И даже это не смутило ведущих. Журналистка, поняв, что нарушитель спокойствия не собирается усаживаться за стол, сняла с себя микрофон и протянула его Порошенко, чтобы того было лучше слышно.
Напомним, Пётр Порошенко является фигурантом свыше десяти уголовных дел, в том числе по факту превышения полномочий, коррупции и госизмены. Ни по одному из них экс-президента не привлекли. Порошенко остался в украинской политике, поскольку его партия прошла в парламент. Теперь он выступает в оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому. Эксперты утверждают, что Зеленский боится трогать Порошенко из-за националистов, которые того поддерживают, и из-за покровительства со стороны Запада.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



271
Источник
Похожие новости
16 декабря 2021, 05:25
"Будут спасать свои шкуры": Воин Донбасса указал на бесчестие офицеров ВСУ
16 декабря 2021, 03:40
"Выродки": депутат Госдумы России Матвеев возмутился демонтажом памятников героев Крымской войны
16 декабря 2021, 09:30
Зеленский захотел добиться переговоров с Путиным с помощью "серьезнейшего инструмента"
16 декабря 2021, 01:55
Персоны нон грата и пожизненное. Германия озвучила вердикт
16 декабря 2021, 07:45
Живые или мёртвые? Юрий Пронько показал реальную проблему России
16 декабря 2021, 13:35
Взбешенный Порошенко влез в эфир канала "Рада" и устроил истерику
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 декабря 2021, 04:25
Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по миру
12 декабря 2021, 17:55
Американский комик сказал: "Без обид, Украина!". И обидел Украину
11 декабря 2021, 04:00
Ответ русских на инцидент с судном "Донбасс" возмутил ВМС Украины
11 декабря 2021, 07:30
Пронько: Россию лишили золота, и это ограбление. Кто виноват?
15 декабря 2021, 06:40
Экс-нардеп переплюнул Зеленского и Порошенко в оценке мощи ВСУ
13 декабря 2021, 03:15
Не большой, не маленький - хороший. Загадочное заявление Путина стало цитатой недели
13 декабря 2021, 16:40
Путин не принял правила игры и привёл Байдена в бешенство
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.