"Скандалы "запрограммированы" в самой природе ток-шоу": Шахназаров об инциденте с Платошкиным

В эфире политической передачи "60 минут" произошёл скандал - эксперт Николай Платошкин громко покинул студию после спора с украинским коллегой Александром Семченко. Произошедший конфликт прокомментировал режиссёр Карен Шахназаров.

Он отмечает, что подобные эксцессы заложены в самой природе передач, наподобие ток-шоу "60 минут". Поскольку всё происходит в прямом эфире, ведущие не всегда успевают отреагировать.

"Это же не отрепетировано всё. Здесь понятно, что могут возникать эксцессы, тем более, бывает, доходит до очень эмоциональных высказываний", - подчеркнул Карен Шахназаров в интервью Царьграду.

В конфликте между Платошкиным и Семченко режиссер занимает сторону первого. Шахназаров считает, что украинскому политологу не следовало называть своего оппонентам "конченым идиотом". Вместе с тем иск в суд об оскорблении режиссер считает излишним. По его мнению, Семченко следует просто извиниться перед Платошкиным и таким образом закончить этот конфликт.