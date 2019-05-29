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"Скандалы "запрограммированы" в самой природе ток-шоу": Шахназаров об инциденте с Платошкиным
29 мая 2019, 22:24 • 61 • Политика
Дипломат и политолог Николай Платошкин со скандалом покинул эфир ток-шоу "60 минут" из-за спора об Украине. Такие ситуации "запрограммированы" в самой природе подобных телепередач, считает режиссёр Карен Шахназаров.
В эфире политической передачи "60 минут" произошёл скандал - эксперт Николай Платошкин громко покинул студию после спора с украинским коллегой Александром Семченко. Произошедший конфликт прокомментировал режиссёр Карен Шахназаров.
Он отмечает, что подобные эксцессы заложены в самой природе передач, наподобие ток-шоу "60 минут". Поскольку всё происходит в прямом эфире, ведущие не всегда успевают отреагировать.
В конфликте между Платошкиным и Семченко режиссер занимает сторону первого. Шахназаров считает, что украинскому политологу не следовало называть своего оппонентам "конченым идиотом". Вместе с тем иск в суд об оскорблении режиссер считает излишним. По его мнению, Семченко следует просто извиниться перед Платошкиным и таким образом закончить этот конфликт.
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