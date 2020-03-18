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"Сижу и плачу в гримёрной": Ларису Гузееву разозлила "отвратительная невеста"

18 марта 2020, 17:35  •  32 • Политика
Женщина - та самая "отвратительная невеста" - сделала вид, что умеет колдовать и стала проклинать ведущих. В том числе, Ларису Гузееву, после чего та не смогла себя сдержать. "Сижу и плачу в гримёрной", - написала она.
В ток-шоу "Давай поженимся" Ларисы Гузеевой и её соведущих пришла женщина, назвавшая себя то ли ведьмой, то ли колдуньей. На камеру она устроила нечто, называемое "сеансом чёрной магии", а затем и вовсе прокляла ведущих. Как пояснила Лариса Гузеева, эта мадам навела на всех порчу.
"Утро.ру" пишет, что подобное довело телеведущую и актрису до слёз. Та самая ведьма пришла в качестве обычной невесты на шоу Первого канала. Сначала говорила, что умеет лечить. Однако Лариса Гузеева и другие собравшиеся в студии посчитали, что ведунья просто обманывает их. В конце концов, случилась ссора с ведущими, после чего и начались проклятия.
Лариса Гузеева призналась, что за всю её карьеру это был самый неприятный инцидент на работе.
"Отвратительная была невеста. Только закончили писать программу. Вот прямо сижу и плачу в гримёрной, - передаёт слова актрисы издание. - Первый раз такое за 12 лет. Просто выпила всю кровь, все соки, пришла самоутвердиться".
Кроме того, Гузеева добавила, что "Роза с Васей тоже в ужасе". К слову, Лариса Гузеева дала понять, что вовсе не считает невесту ведьмой. "Ну, шизофрения", - такой диагноз она поставила участнице телешоу.

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