"Сижу и плачу в гримёрной": Ларису Гузееву разозлила "отвратительная невеста"

В ток-шоу "Давай поженимся" Ларисы Гузеевой и её соведущих пришла женщина, назвавшая себя то ли ведьмой, то ли колдуньей. На камеру она устроила нечто, называемое "сеансом чёрной магии", а затем и вовсе прокляла ведущих. Как пояснила Лариса Гузеева, эта мадам навела на всех порчу.

"Утро.ру" пишет, что подобное довело телеведущую и актрису до слёз. Та самая ведьма пришла в качестве обычной невесты на шоу Первого канала. Сначала говорила, что умеет лечить. Однако Лариса Гузеева и другие собравшиеся в студии посчитали, что ведунья просто обманывает их. В конце концов, случилась ссора с ведущими, после чего и начались проклятия.

Лариса Гузеева призналась, что за всю её карьеру это был самый неприятный инцидент на работе.

"Отвратительная была невеста. Только закончили писать программу. Вот прямо сижу и плачу в гримёрной, - передаёт слова актрисы издание. - Первый раз такое за 12 лет. Просто выпила всю кровь, все соки, пришла самоутвердиться".

Кроме того, Гузеева добавила, что "Роза с Васей тоже в ужасе". К слову, Лариса Гузеева дала понять, что вовсе не считает невесту ведьмой. "Ну, шизофрения", - такой диагноз она поставила участнице телешоу.