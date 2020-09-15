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"Ситуация усложнится": ВОЗ назвала сроки смертельной волны коронавируса
15 сентября 2020, 07:45 • 153 • В мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала сроки смертельной волны коронавируса. По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, "ситуация усложнится" уже в скором времени.
Как сообщил Клюге, количество случаев инфицирования COVID-19 повлияет на дальнейшее течение пандемии в Европе. Он отметил, что "ситуация усложнится", а "в октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность".
Ранее учёные из Massachusets General Hospital обнаружили неожиданный инструмент прогнозирования вспышек COVID. Такая "вещь" есть у каждого современного жителя планеты.
Оказалось, что с помощью известного поисковика можно "предсказать" новую вспышку коронавируса. Отмечается, что такие поисковые запросы, как "утрата вкусовой чувствительности", "потеря аппетита" и "диарея" коррелируют с запросом "коронавирус" в пяти штатах с высокой заболеваемостью COVID-19.
Отмечается следующий факт: наиболее сильная корреляция наблюдалась с разницей в три-четыре недели между ростом интереса к этим темам и увеличением числа случаев заболевания.
На сайте Massachusets General Hospital отмечается, что "Google Trends может быть ценным инструментом прогнозирования пандемий".
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