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"Ситуация у Зеленского критическая": Бородай спрогнозировал дату наступления на Донбасс

07 сентября 2021, 19:25  •  392 • Политика
Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай спрогнозировал дату наступления на Донбасс. Он объяснил, почему это случится очень скоро. "Ситуация у Зеленского критическая", - произнёс Бородай.
После возвращения президента Украины Владимира Зеленского из США некоторые эксперты на основе американских и украинских итоговых заявлений сделали вывод, что Вашингтон разрешил Киеву не соблюдать Минские соглашения. Не исключается, что Незалежной выдана индульгенция на наступление на Донбасс.
"Война может быть. Может быть, даже этой осенью", - произнёс Александр Бородай в интервью порталу "Украина.ру".
По его мнению, Зеленский – слуга, холоп. Дело не в индульгенции или разрешениях. Слуге приказывают. И как только Киев получит приказ наступать, он его начнёт выполнять. И президенту Украины, и США игнорируют и будут игнорировать все соглашения: минские, нормандские и какие-либо ещё, так как они им кажутся невыгодными. Примеры Сербии, Косово показали, что американцы действуют как жандармы в Европе, в мире. Любые соглашения, в том числе и Минские, они могут легко пересмотреть.
"Ситуация на Украине у Зеленского критическая. У Зеленского как у человека, который изображает из себя правителя определённой территории. Уже ему на этой территории больше совсем никто не верит", - считает глава Союза добровольцев Донбасса.
Президенту Украины нужно действовать, но он только болтает. Впрочем, раньше (особенно во время предвыборной гонки) его риторика по отношению к Донбассу и России была крайне миролюбивой, теперь – очень агрессивной. И это свидетельствует о подготовке к войне, уверен Бородай.
Он отметил и другие "технические детали": перемещение техники, накопление войск. Они позволяют сделать выводы о возможности наступления украинской армии на ДНР и ЛНР.

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