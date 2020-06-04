"Ситуация проста, как железнодорожная шпала": Сатановский высказался о голосовании за поправки

В своём дзен-канале "Армагеддоныч" Сатановский высказался касательно народного плебисцита, который состоится 1 июля. Он отметил, что на данный момент вносимые правки не первые и не последние.

"Ситуация проста, как железнодорожная шпала", - написал он и отметил, что Конституцию меняли начиная с царских времён, когда в стране она впервые появилась.

"Каждый генсек свою принимал или, как Хрущёв, собирался принять. Четверть жизни при сталинской прожил, вторую - при той, которую при Брежневе приняли, третью - при ельцинской, а остальное - с поправками 2000-х годов, когда страной руководили нынешний Первый и его соправитель Медведев. Остаток прожить при той, которая сейчас возникнет, не вопрос", - написал политолог.

Он отметил, что никто не заставляет голосовать за те или иные поправки. В том и заключается демократия - сделать свой выбор.

"Хочет начальство - придём, проголосуем, примем. Или не примем. Оно же нас не заставляет непременно "за" голосовать. Проголосуют "против", останется как есть", подчеркнул Сатановский и добавил, что "Государство, знамо дело, агитирует и уговаривает, аргументирует и на эмоции давит, так это его инициатива, оно её и продавливает".

"А кто всем этим заниматься должен? Навальный с Ходорковским? Собчак и Соболь? Трамп с Зеленским? Меркель с Джонсоном? У них у всех свои задачи на повестке дня. Некоторые напрямую связаны с нашей Конституцией: сорвать или хотя бы нагадить", - считает политолог, при этом он отметил, что никто из них не стесняется своих намерений.

"Чего же тем, с кем они борются, за своё не сражаться? Это и есть демократия. Нравится, не нравится - она такая. Причём везде", - отметил он.