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"Ситуация проста, как железнодорожная шпала": Сатановский высказался о голосовании за поправки

04 июня 2020, 17:55  •  129 • Политика
Политолог Евгений Сатановский высказался о голосовании за поправки в Конституцию. Он отметил, что на самом деле "ситуация проста, как железнодорожная шпала".
В своём дзен-канале "Армагеддоныч" Сатановский высказался касательно народного плебисцита, который состоится 1 июля. Он отметил, что на данный момент вносимые правки не первые и не последние.
"Ситуация проста, как железнодорожная шпала", - написал он и отметил, что Конституцию меняли начиная с царских времён, когда в стране она впервые появилась.
"Каждый генсек свою принимал или, как Хрущёв, собирался принять. Четверть жизни при сталинской прожил, вторую - при той, которую при Брежневе приняли, третью - при ельцинской, а остальное - с поправками 2000-х годов, когда страной руководили нынешний Первый и его соправитель Медведев. Остаток прожить при той, которая сейчас возникнет, не вопрос", - написал политолог.
Он отметил, что никто не заставляет голосовать за те или иные поправки. В том и заключается демократия - сделать свой выбор.
"Хочет начальство - придём, проголосуем, примем. Или не примем. Оно же нас не заставляет непременно "за" голосовать. Проголосуют "против", останется как есть", подчеркнул Сатановский и добавил, что "Государство, знамо дело, агитирует и уговаривает, аргументирует и на эмоции давит, так это его инициатива, оно её и продавливает".
"А кто всем этим заниматься должен? Навальный с Ходорковским? Собчак и Соболь? Трамп с Зеленским? Меркель с Джонсоном? У них у всех свои задачи на повестке дня. Некоторые напрямую связаны с нашей Конституцией: сорвать или хотя бы нагадить", - считает политолог, при этом он отметил, что никто из них не стесняется своих намерений.
"Чего же тем, с кем они борются, за своё не сражаться? Это и есть демократия. Нравится, не нравится - она такая. Причём везде", - отметил он.

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