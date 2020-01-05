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"Ситуация продолжает нагреваться": США перебросят на Ближний Восток ещё 3 тысячи солдат. Обстановка в Ираке осложняется

05 января 2020, 21:54  •  82 • В мире
Два дня назад США объявили, что перебросят на Ближний Восток солдат 82-й воздушно-десантной дивизии. При этом военные заявили, что это не является ответом на гибель иранского генерала Сулеймани. Главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин прокомментировал, что "ситуация продолжает нагреваться".

"Грубое нарушение права"

Главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин привёл ряд фактов, которые говорят об осложнении ситуации на Ближнем Востоке. Недавно в Штатах заявили о переброске солдат 82-й воздушно-десантной дивизии из Форта-Брэгг. По данным СМИ, речь идёт о трёх тысячах человек. Причём основную часть разместят в Кувейте. По данным Бориса Рожина, сейчас у США в этом регионе больше 43 тысяч человек. Военные из Штатов размещены в таких странах, как Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Иордания, Оман, ОАЭ, Ирак, Кувейт и Сирия.
Ранее США нанесли пять авиаударов на границе Сирии и Ирака. Целью стали объекты группировки "Катаиб Хезболла". По мнению Пентагона, структура несёт ответственность за произошедший двумя днями ранее обстрел иракской базы под Киркуком, где погиб американец. В результате бомбардировки в районе города Эль-Каим, по данным СМИ, погибло не менее 25 человек и свыше 50 получили ранения.
Эти действия американцев вызвали жёсткую критику Багдада, который заявил о необходимости пересмотра отношений с международной антитеррористической коалицией, возглавляемой Вашингтоном. Обстановка обострилась после того, как в ночь на пятницу американские ВВС по распоряжению президента Дональда Трампа нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.
Как сообщалось в МИД России, глава российского ведомства Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Майклом Помпео назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани грубым нарушением международного права.
"Лавров подчеркнул, что целенаправленные акции государства - члена ООН по устранению официальных лиц другого государства - члена ООН, да к тому же на территории третьего суверенного государства без его ведома грубо нарушают принципы международного права и заслуживают осуждения", - заявили в МИД России.

Ситуация вокруг Ирака

Кроме того, в Персидский залив выдвинули иранский УДК "Батаан" вместе с корабельной группой с батальоном морских пехотинцев. Ещё одно тревожное сообщение поступило из провинции Анбар. Там иракская "Хезболлах" сбила американский разведывательный беспилотник.
В результате наследный принц Саудовской Аравии позвонил президенту Ирака, чтобы поговорить о мерах по предотвращению развития конфликта.
"Эрдоган с некоторым опозданием выразил сожаление по поводу гибели Сулеймани, назвал его мучеником и выразил понимание гневу народа и лидеров Ирана. Уже традиционная турецкая фронда, со стороны формального союзника США по НАТО. Тело Сулеймани после церемонии прощания в Багдаде было вывезено в Иран для похорон. Не все понимают, что гибель Сулеймани позволит иранскому правительству направить недовольство плохим экономическим положением на внешнего врага. Сулеймани был вторым по популярности человеком в Иране, - написал Борис Рожин у себя в "Живом журнале".
На этом фоне канадцам рекомендовали покинуть Ирак, так как там стало небезопасно. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что "Ирак после убийства Сулеймани стал более безопасным".
На днях в конгрессе США рассмотрят законопроект, который должен запретить выделять деньги на любые наступательные операции против Ирана, которые могут привести к войне.
"Иракские источники сообщают, что США требуют от Минобороны Ирака прекратить любые передвижения вооружённых групп в Ираке, иначе они будут атакованы США. Ситуация перед голосованием о выводе американских войск продолжает нагреваться", - заявил Борис Рожин.

Начало третьей мировой?

Сайт призывной службы в США Selective Service System рухнул из-за сообщений о начале третьей мировой войны. О произошедшем представители ведомства вынуждены были говорить на официальном канале в Twitter. "Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика", - поясняют в Selective Service System.
Только за сутки пользователи соцсетей опубликовали более трёх миллионов сообщений с общим хэштегом #WWIII ("Третья мировая война"). Причиной таких публикаций стали действия командования США, а именно убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. После того как президент США Дональд Трамп отдал приказ об атаке и объяснил его желанием "уничтожить террориста №1", в Иране чётко дали понять, что месть не заставит себя ждать. И теперь выбирать время и место будет именно иранская сторона. Пользователи в Сети по-своему расценили подобное противостояние и стали писать об опасениях в связи с началом новой глобальной войны.
Между тем политолог Михаил Синельников-Оришак, оценивая истерику с сообщениями о третьей мировой войне, констатировал:
"Камлать по поводу третьей мировой войны - занятие крайне неблагодарное: пока её нет, ты - идиот (от афинского определения человека, не разбирающегося в политике). А если мировая война, не дай Бог, всё же разгорится, никому уже не будет дела, что ты - не идиот".

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