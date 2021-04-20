"Ситуация поменялась": Украинцы начали минировать позиции, опасаясь ответа от Донбасса

Украинцы начали минировать свои позиции, опасаясь ответа от Донбасса. Если раньше ВСУ готовились к наступлению, то теперь вспомнили об обороне. "Ситуация поменялась", - говорят военные.

Об этом во вторник рассказал майор ВСУ, чьё подразделение стоит под Горловкой. По его словам, ещё три недели назад командование готовило солдат к наступлению. На передовую линию стягивались танки, бронетранспортёры и артиллерия. Однако неделю назад из Киева поступил приказ укрепить позиции и создать противотанковые поля.

Ситуация поменялась… К нам приехали спецы по минированию, устанавливают "шайбы" (противотанковые мины). На нейтралке ставят, на основных дорогах и даже позади наших позиций, - цитирует офицера "Страна.ua".

По его словам, это резервный план на случай, если армия ДНР и ЛНР перейдёт из обороны в наступление, а их поддержат войска России. В этом случае украинских солдат сразу отведут на вторую линию обороны, которая будет более укреплённой, чем первая.

Майор также добавил, что командование запретило выходить на нейтральную территорию и вести снайперский огонь, опасаясь, что теперь украинские провокации будут играть на руку республикам Донбасса. Примечательно, что установку противотанковых мин на украинских позициях уже подтвердили наблюдатели ОБСЕ.