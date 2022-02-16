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"Ситуация острая ": Сенатор озвучил единственную возможность для Зеленского встретиться с Путиным

16 февраля 2022, 05:45  •  126 • Политика
В Москву зачастили лидеры стран Европы и НАТО, так как геополитическая обстановка сейчас не самая благоприятная. Однако переговоров президента Украины и России не было. Заместитель главы комитета по международным делам Владимир Джабаров озвучил единственную возможность для Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным. "Ситуация острая", - подчеркнул политик.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина – это только "часть большей проблемы гарантий безопасности для России. Он заверил: Владимир Путин готов к переговорам, так как всегда выступал и выступает за дипломатическое решение любых ситуаций.
"Главное, чтобы это были конструктивные переговоры, а не разговоры ради разговоров", - отметил Владимир Джабаров.
В Москву в последнее время приезжали многие лидеры стран Европы и НАТО, главы министерств обороны и иностранных дел.
"Всё потому, что ситуация настолько острая, что необходимо садиться за стол переговоров", - рассказал сенатор в беседе с "Народными Новостями".
Владимир Путин неоднократно заявлял, что готов обсуждать ситуацию с Украиной. По словам Джабарова, единственный шанс для украинского президента Владимира Зеленского встретиться с русским коллегой – сделать главной темой встречи отношения между Киевом и Москвой.

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