В Москву зачастили лидеры стран Европы и НАТО, так как геополитическая обстановка сейчас не самая благоприятная. Однако переговоров президента Украины и России не было. Заместитель главы комитета по международным делам Владимир Джабаров озвучил единственную возможность для Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным. "Ситуация острая", - подчеркнул политик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина – это только "часть большей проблемы гарантий безопасности для России. Он заверил: Владимир Путин готов к переговорам, так как всегда выступал и выступает за дипломатическое решение любых ситуаций.

"Главное, чтобы это были конструктивные переговоры, а не разговоры ради разговоров", - отметил Владимир Джабаров.

В Москву в последнее время приезжали многие лидеры стран Европы и НАТО, главы министерств обороны и иностранных дел.

"Всё потому, что ситуация настолько острая, что необходимо садиться за стол переговоров", - рассказал сенатор в беседе с "Народными Новостями".

Владимир Путин неоднократно заявлял, что готов обсуждать ситуацию с Украиной. По словам Джабарова, единственный шанс для украинского президента Владимира Зеленского встретиться с русским коллегой – сделать главной темой встречи отношения между Киевом и Москвой.