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"Ситуация очевидно разная": США объяснили, почему признали Голанские высоты, а Крым - нет

18 ноября 2019, 00:39  •  67 • В мире
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил официальную позицию его страны по Крыму. Американский политик рассказал, почему США признали Голанские высоты на Ближнем Востоке, но до сих пор спорят с присоединением Крыма к России. "Ситуация очевидно разная", - сделал вывод Помпео.
Майк Помпео попытался дать объяснения по Крыму и Голанским высотам. В США считают, что во втором случае только констатировали реальность и историю. Фактически Голанские высоты уже давно отошли Израилю. Почему то же самое нельзя сделать с Крымом, осталось загадкой.
"Ситуация очевидно разная, и мы совершенно чётко об этом сказали, когда было принято решение (о признании Голанских высот). Мы просто признали реальность на земле и историю, которая существовала в этом конкретном месте", - цитирует РИА Новости.
Майе Помпео выступал в Хьюстоне 15 ноября. У политика спросили, как поддержка аннексии Израилем Голанских высот уживается с осуждением присоединения Крыма к России. Майк Помпео заявил, что в мире существует много "спорных мест", обстоятельства везде разные. В чём именно отличия, госсекретарь США так и не уточнил.

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