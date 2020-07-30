Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Парад ВМФ России удивил: Иностранцы не поверили ни Путину, ни своим глазам
"Приезжий сотрудник ФСБ" разоблачён: В Хабаровске раскрыли, кто спас Д...
ВСУ поставили жёсткий ультиматум: "Если хоть один гадёныш выстрелит"
"За чей счёт "протестный банкет"?": Раскрыт спонсор професси...
Главная / Политика

"Ситуация очень печальная": Экономист сравнил экономику Украины с ржавеющим танкером

30 июля 2020, 07:05  •  224 • Политика
Экономист Александр Роджерс сравнил экономику Украины с ржавеющим в Одессе танкером, который перевернулся полгода назад и который до сих пор не могут поднять со дна. "Так на Украине всё лежит и ржавеет. Ситуация очень печальная", - отметил эксперт.
Экономику Украины ждёт та же судьба, что и перевернувшийся в Одессе полгода назад, а ныне ржавеющий в воде танкер, который до сих пор не могут поднять. Такое мнение высказал журналист, публицист и общественный активист Александр Роджерс.
В июне госдолг Украины вырос почти на 60 миллиардов гривен, достигнув отметки в 2,26 триллиона гривен, говорится на сайте Министерства финансов страны. Причиной резкого роста стали внешние заимствования.
Роджерс отмечает, что Украина застряла в порочном круге. Чтобы выплачивать прошлые долги, правительству страны приходится постоянно набирать новые. А поскольку у Украины очень низкий кредитный рейтинг, кредиты Киеву выдают под очень высокие проценты.
Экономист указывает, что кредит можно брать лишь в том случае, если полученная при помощи него прибыль выше, чем процент по долгу. Поэтому нельзя брать долларовый кредит под 10%, ни одна законная деятельность его не покроет. В этой связи не удивительно, что экономическая ситуация на Украине постоянно ухудшается.
"Общее состояние страны демонстрирует перевернувшийся в Одессе ржавеющий танкер, который не смогли поднять. Так на Украине всё лежит и ржавеет. Ситуация очень печальная", - сказал Роджерс в интервью новостному агентству "Харьков".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



224
Источник
Похожие новости
30 июля 2020, 00:05
Малайзийский "Боинг" могла сбить украинская "Печора" - эксперт
30 июля 2020, 05:05
Белорусы подключат Украину к разбирательствам по задержанию иностранных бойцов
30 июля 2020, 01:05
"Кинжалами" и не только: В Минобороны рассказали, чем Россия ответит США на переброску военных
30 июля 2020, 01:05
Польша взбунтовалась против однополых ценностей Европы: "Варварство!"
30 июля 2020, 01:05
Любовь России к искусству посягает на безопасность США - американский Сенат
30 июля 2020, 01:05
Как Путин будет выбирать преемника? Экс-посол США назвал 4 главных фактора
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июля 2020, 06:05
Нейтралитет России стал неожиданностью для армян и азербайджанцев
27 июля 2020, 22:05
ВСУ поставили жёсткий ультиматум: "Если хоть один гадёныш выстрелит"
25 июля 2020, 22:05
"Вышел весь Хабаровск"? Мифы "народного" митинга разоблачили в прямом эфире
25 июля 2020, 19:05
"Организовано на высшем уровне": Вскрыта ложь со "стихийным протестом" в Хабаровске
26 июля 2020, 17:05
Угрозу всей цивилизации нашли у берегов Антарктиды: Учёные бьют тревогу
28 июля 2020, 15:05
"За чей счёт "протестный банкет"?": Раскрыт спонсор профессионалов-провокаторов в Хабаровске
27 июля 2020, 05:05
Зарубежные СМИ и их читатели о параде ВМФ России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.