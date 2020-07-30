"Ситуация очень печальная": Экономист сравнил экономику Украины с ржавеющим танкером

Экономику Украины ждёт та же судьба, что и перевернувшийся в Одессе полгода назад, а ныне ржавеющий в воде танкер, который до сих пор не могут поднять. Такое мнение высказал журналист, публицист и общественный активист Александр Роджерс.

В июне госдолг Украины вырос почти на 60 миллиардов гривен, достигнув отметки в 2,26 триллиона гривен, говорится на сайте Министерства финансов страны. Причиной резкого роста стали внешние заимствования.

Роджерс отмечает, что Украина застряла в порочном круге. Чтобы выплачивать прошлые долги, правительству страны приходится постоянно набирать новые. А поскольку у Украины очень низкий кредитный рейтинг, кредиты Киеву выдают под очень высокие проценты.

Экономист указывает, что кредит можно брать лишь в том случае, если полученная при помощи него прибыль выше, чем процент по долгу. Поэтому нельзя брать долларовый кредит под 10%, ни одна законная деятельность его не покроет. В этой связи не удивительно, что экономическая ситуация на Украине постоянно ухудшается.