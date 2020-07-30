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"Ситуация очень печальная": Экономист сравнил экономику Украины с ржавеющим танкером
30 июля 2020, 07:05 • 224 • Политика
Экономист Александр Роджерс сравнил экономику Украины с ржавеющим в Одессе танкером, который перевернулся полгода назад и который до сих пор не могут поднять со дна. "Так на Украине всё лежит и ржавеет. Ситуация очень печальная", - отметил эксперт.
Экономику Украины ждёт та же судьба, что и перевернувшийся в Одессе полгода назад, а ныне ржавеющий в воде танкер, который до сих пор не могут поднять. Такое мнение высказал журналист, публицист и общественный активист Александр Роджерс.
В июне госдолг Украины вырос почти на 60 миллиардов гривен, достигнув отметки в 2,26 триллиона гривен, говорится на сайте Министерства финансов страны. Причиной резкого роста стали внешние заимствования.
Роджерс отмечает, что Украина застряла в порочном круге. Чтобы выплачивать прошлые долги, правительству страны приходится постоянно набирать новые. А поскольку у Украины очень низкий кредитный рейтинг, кредиты Киеву выдают под очень высокие проценты.
Экономист указывает, что кредит можно брать лишь в том случае, если полученная при помощи него прибыль выше, чем процент по долгу. Поэтому нельзя брать долларовый кредит под 10%, ни одна законная деятельность его не покроет. В этой связи не удивительно, что экономическая ситуация на Украине постоянно ухудшается.
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