"Ситуация напряжённая: хлеба нет, только вода": Дальнобойщики застряли на границе между Италией и Словенией

Причиной такой задержки стало решение властей Словении перекрыть границу с Италией. Невозможно проехать и через Австрию - там проезд также резко ограничили. При этом выехать из Италии можно только через словенскую или австрийскую границу. Как попасть домой, водители не знают.

С 12 февраля не пропускают не только грузовой транспорт, но и пассажирский. Пропускают через границу только свои машины - со словенскими номерами.

И получается так, что те, кто находился в Италии, оказались заблокированы. Предварительно карантин Словения выставила до 3 апреля. Мы скопились на границе. Условия антисанитарные. Туалет есть, но он не рассчитан на такое скопление машин, - рассказал в беседе с телеканалом "360" дальнобойщик из России по имени Денис.

По его словам, в местных магазинах невозможно купить хлеб, на прилавках остались только макароны.

Единственное, что у нас есть, - это доступ к воде. Ситуация такая напряжённая, - добавил он.

Денис также рассказал о том, что в знак протеста украинские дальнобойщики попытались перекрыть трассу, однако их быстро "успокоили", пригрозив вызвать военных.

Как сообщается на официальной странице в Facebook посольства России в Италии, российские дипломаты делают всё возможное, чтобы найти выход из создавшейся ситуации.

По полученной нами информации, водители иностранных транспортных средств не могут пересечь итало-словенскую границу через пограничные переходы в итальянской области Фриули-Венеция-Джулия в связи с запретом Словении. В их числе может быть порядка 50 российских водителей <…> Генконсульство России в Милане также официально обратилось к властям итальянской области Фриули-Венеция-Джулия и на пограничные пункты с итальянской стороны. Областные власти Италии сообщают, что знают о сложившейся ситуации и принимают меры для её скорейшего урегулирования, которое зависит от словенских властей, - говорится в сообщении.

По данным на понедельник, 16 марта, в Италии зафиксировали почти 25 тысяч случаев заражения коронавирусом. И число заражённых продолжает расти каждый день. Карантин начал действовать уже по всей стране. Закрыты школы, университеты, театры, музеи. Отменили все общественные мероприятия. Выехать из одной провинции в другую можно только по неотложным делам.