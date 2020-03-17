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"Ситуация напряжённая: хлеба нет, только вода": Дальнобойщики застряли на границе между Италией и Словенией

17 марта 2020, 16:35  •  66 • В мире
Более ста грузовых машин застряли на таможенном пункте между Италией и Словенией. Дальнобойщики из самых разных стран ожидают разрешения на проезд. "Ситуация напряжённая: хлеба нет, только вода", - рассказывает один из водителей.
Причиной такой задержки стало решение властей Словении перекрыть границу с Италией. Невозможно проехать и через Австрию - там проезд также резко ограничили. При этом выехать из Италии можно только через словенскую или австрийскую границу. Как попасть домой, водители не знают.
С 12 февраля не пропускают не только грузовой транспорт, но и пассажирский. Пропускают через границу только свои машины - со словенскими номерами.
И получается так, что те, кто находился в Италии, оказались заблокированы. Предварительно карантин Словения выставила до 3 апреля. Мы скопились на границе. Условия антисанитарные. Туалет есть, но он не рассчитан на такое скопление машин, - рассказал в беседе с телеканалом "360" дальнобойщик из России по имени Денис.
По его словам, в местных магазинах невозможно купить хлеб, на прилавках остались только макароны.
Единственное, что у нас есть, - это доступ к воде. Ситуация такая напряжённая, - добавил он.
Денис также рассказал о том, что в знак протеста украинские дальнобойщики попытались перекрыть трассу, однако их быстро "успокоили", пригрозив вызвать военных.
Как сообщается на официальной странице в Facebook посольства России в Италии, российские дипломаты делают всё возможное, чтобы найти выход из создавшейся ситуации.
По полученной нами информации, водители иностранных транспортных средств не могут пересечь итало-словенскую границу через пограничные переходы в итальянской области Фриули-Венеция-Джулия в связи с запретом Словении. В их числе может быть порядка 50 российских водителей <…> Генконсульство России в Милане также официально обратилось к властям итальянской области Фриули-Венеция-Джулия и на пограничные пункты с итальянской стороны. Областные власти Италии сообщают, что знают о сложившейся ситуации и принимают меры для её скорейшего урегулирования, которое зависит от словенских властей, - говорится в сообщении.
По данным на понедельник, 16 марта, в Италии зафиксировали почти 25 тысяч случаев заражения коронавирусом. И число заражённых продолжает расти каждый день. Карантин начал действовать уже по всей стране. Закрыты школы, университеты, театры, музеи. Отменили все общественные мероприятия. Выехать из одной провинции в другую можно только по неотложным делам.

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