"Ситуация менее стабильна, чем в холодную войну": Экс-посол Франции о противостоянии России и НАТО

Французский эксперт заявил о предсказуемости ответа России на решение НАТО, однако от этого ничуть не легче. "Ситуация на континенте сейчас даже менее стабильна, чем в эпоху холодной войны", - посетовал специалист.

Жёсткий ответ России на высылку дипломатов из представительства в НАТО был предсказуем, считает бывший посол Франции в России Жан де Глиниасти. При этом он отметил, что из-за этого ситуация в мире стала ещё более напряжённой.

Речь идёт о высылке 8 дипломатов представительства России в альянсе под предлогом подозрений в шпионаже и убийствах. В ответ глава МИД России Сергей Лавров объявил о приостановке деятельности военной миссии НАТО в Москве, а также о "заморозке" работы миссии России в альянсе.

Эскалация полемики между НАТО и Россией была предсказуема, учитывая нынешнюю напряжённость,

- приводят "Известия" слова французского экс-посла.

Дипломат отметил, что ответ России был "достаточно традиционным". Однако он стал ещё одним символом растущей напряжённости в мире, с тревогой отмечает Жан де Глиниасти.

Ситуация на континенте сейчас даже менее стабильна, чем в эпоху холодной войны,

- считает экс-посол.