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"Ситуация менее стабильна, чем в холодную войну": Экс-посол Франции о противостоянии России и НАТО

19 октября 2021, 03:00  •  21 • Политика
Французский эксперт заявил о предсказуемости ответа России на решение НАТО, однако от этого ничуть не легче. "Ситуация на континенте сейчас даже менее стабильна, чем в эпоху холодной войны", - посетовал специалист.
Жёсткий ответ России на высылку дипломатов из представительства в НАТО был предсказуем, считает бывший посол Франции в России Жан де Глиниасти. При этом он отметил, что из-за этого ситуация в мире стала ещё более напряжённой.
Речь идёт о высылке 8 дипломатов представительства России в альянсе под предлогом подозрений в шпионаже и убийствах. В ответ глава МИД России Сергей Лавров объявил о приостановке деятельности военной миссии НАТО в Москве, а также о "заморозке" работы миссии России в альянсе.
Эскалация полемики между НАТО и Россией была предсказуема, учитывая нынешнюю напряжённость,
- приводят "Известия" слова французского экс-посла.
Дипломат отметил, что ответ России был "достаточно традиционным". Однако он стал ещё одним символом растущей напряжённости в мире, с тревогой отмечает Жан де Глиниасти.
Ситуация на континенте сейчас даже менее стабильна, чем в эпоху холодной войны,
- считает экс-посол.

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