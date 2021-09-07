"Ситуация критическая": Представитель "Талибана"* заявил о поддержке протестов из-за границы

Представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил о поддержке протестов в Афганистане из-за границы. Он назвал причину, зачем люди выходят на улицы. "Ситуация критическая", - констатировал Муджахид.

"Одна вещь, которую нам важно понять, - это то, что ситуация критическая, и сейчас не время для протестов", - заявил Забиулла Муджахид.

На пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Al-Jazeera, он объяснил, что протесты в Афганистане направлены на создание напряжённости. По словам Муджахида, талибам* известно, что поддержка этих массовых акций осуществляется из-за границы.

Представитель "Талибана" убеждён: до тех пор, пока для демонстрантов не будут определены правовые рамки и пока ситуация не улучшится, протестов быть не должно.

До этого Муджахид называл протесты незаконными и заявлял о запрете СМИ их освещать.

Ранее первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил присмотреться к новому правительству, сформированному движением "Талибан". Он ответил на вопрос, можно ли признать его автоматически: "Вряд ли".

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.