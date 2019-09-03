"Ситуация катастрофическая": Депутат Рады заявил о проблемах с запасами угля на Украине

По его словам, в преддверии зимы на складах ТЭЦ угля заготовлено меньше, чем в прошлом году на 54%.

"В прошлом году у нас были проблемы с накоплением угля на складах, а сейчас это просто катастрофа", - заявил Волынец в эфире телеканала Zik.

Причину сложившейся тяжелой ситуации парламентарий видит в проблемах с ценообразованием на энергоресурсы.

По официальным данным, в августе на украинских ТЭЦ оставалось 753 тыс. тонн угля при ежедневном расходе в 49 тыс. тонн, пишет РИА Новости. При этом в 2018 году, в аналогичный период, в запасе было 1,4 млн тонн. Украина тратит запасы угля вдвое быстрее, чем пополняет.

Надо отметить, что о такой проблеме говорит не только Волынец. Не так давно об этом же заявил эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич, напомнивший о том, что российского угля украинские власти стали закупать заметно меньше, при этом с Белоруссией о реверсе антрацита договориться пока не удалось. Видимо, предположил эксперт, Украина должна будет закупать уголь в Колумбии, хотя и по более дорогой цене.

В середине августа о проблемах с углем рассказал и представитель украинского президента Зеленского в правительстве страны Андрей Герус. По его словам, уже состоялась довольно острая дискуссия с компаниями, генерирующими тепло, в связи с тем, что на складах к осенне-зимнему отопительному сезону нет необходимого запаса угля.

Кроме того, эти компании пытаются использовать создавшуюся ситуацию для шантажа, пытаясь поднять тарифы на свои услуги, что вообще неприемлемо.

Также на рынок газа серьезно могут повлиять и незавершенные споры по вопросу транзита газа через Украину с компанией "Газпром". И это, отметил Герус, еще больше осложнит ситуацию зимой 2019 года.