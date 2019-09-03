Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Мы довольны результатами как в Бранденбурге, так и в Саксонии»
Путин в шутку предложил назначить Мутко мэром затопленного Тулуна
"СССР приравнял к гитлеровской агрессии": Борису Джонсону напомнили о ...
"Аркашка, ты как там в бункере-то?": Бабченко подняли на смех из-за ег...
Главная / В мире

"Ситуация катастрофическая": Депутат Рады заявил о проблемах с запасами угля на Украине

03 сентября 2019, 05:09  •  91 • В мире
Депутат Верховной рады от партии "Батькивщина", глава Независимого профсоюза украинских горняков Михаил Волынец сообщил о том, что с запасами угля "ситуация создалась катастрофическая".
По его словам, в преддверии зимы на складах ТЭЦ угля заготовлено меньше, чем в прошлом году на 54%.
"В прошлом году у нас были проблемы с накоплением угля на складах, а сейчас это просто катастрофа", - заявил Волынец в эфире телеканала Zik.
Причину сложившейся тяжелой ситуации парламентарий видит в проблемах с ценообразованием на энергоресурсы.
По официальным данным, в августе на украинских ТЭЦ оставалось 753 тыс. тонн угля при ежедневном расходе в 49 тыс. тонн, пишет РИА Новости. При этом в 2018 году, в аналогичный период, в запасе было 1,4 млн тонн. Украина тратит запасы угля вдвое быстрее, чем пополняет.
Надо отметить, что о такой проблеме говорит не только Волынец. Не так давно об этом же заявил эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич, напомнивший о том, что российского угля украинские власти стали закупать заметно меньше, при этом с Белоруссией о реверсе антрацита договориться пока не удалось. Видимо, предположил эксперт, Украина должна будет закупать уголь в Колумбии, хотя и по более дорогой цене.
В середине августа о проблемах с углем рассказал и представитель украинского президента Зеленского в правительстве страны Андрей Герус. По его словам, уже состоялась довольно острая дискуссия с компаниями, генерирующими тепло, в связи с тем, что на складах к осенне-зимнему отопительному сезону нет необходимого запаса угля.
Кроме того, эти компании пытаются использовать создавшуюся ситуацию для шантажа, пытаясь поднять тарифы на свои услуги, что вообще неприемлемо.
Также на рынок газа серьезно могут повлиять и незавершенные споры по вопросу транзита газа через Украину с компанией "Газпром". И это, отметил Герус, еще больше осложнит ситуацию зимой 2019 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
02 сентября 2019, 16:09
Переживёт ли Меркель новый политический шторм?
03 сентября 2019, 05:09
"Ситуация катастрофическая": Депутат Рады заявил о проблемах с запасами угля на Украине
02 сентября 2019, 22:24
«Проявление инфантилизма»: почему в Польше заявили о неполучении репараций от Германии из-за «решения России»
03 сентября 2019, 05:09
«Мы довольны результатами как в Бранденбурге, так и в Саксонии»
03 сентября 2019, 01:39
«Шанс сохранить стратегическую стабильность»: как мораторий на размещение РСМД может повлиять на безопасность в Европе
02 сентября 2019, 22:24
Независимый выбор: в Турции заявили о возможности закупить дополнительную партию С-400
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 сентября 2019, 01:54
"В домашней одежде и тапках повели в машину": Журналиста Илью Азара задержа...
03 сентября 2019, 01:54
В Госдуму внесли законопроект по борьбе с "главным кошмаром автовладельца"
03 сентября 2019, 01:54
"Это только начало": Всем "шатателям режима" Соловьев записал пре...
03 сентября 2019, 01:54
"Вы говорите, не будет полетов сейчас?": Пользователей позабавил ушедший на...
03 сентября 2019, 01:54
А за чей счет школа? После скандала с четой Зеленских у украинцев возникли вопросы
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 августа 2019, 03:39
Срок - до утра пятницы: Южная Осетия ультимативно обратилась к Грузии
28 августа 2019, 09:24
"Эти "мрii" оставьте обслуге": Волкер поставил ультиматум России и нарвался на ответный в соцсети
31 августа 2019, 21:54
"Разрушит свой унитаз, а не Россию": Пригожин резко ответил Кикабидзе
27 августа 2019, 07:24
Обратим в гражданство США и полуостров вернем: Украинцы придумали "рокировку" с Крымом
31 августа 2019, 02:24
"Вся эта грязь хлынула в Киев": Китай ответил на обвинения советника президента США Болтона
27 августа 2019, 17:09
Танковая атака: украинские силовики бьют по Донбассу
01 сентября 2019, 23:54
"Хорошо, что нас не позвали": Что не так с приглашениями Польши на "праздник"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.