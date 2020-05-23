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"Ситуация душераздирающая": Коронавирус истребляет жителей Йемена - "они просто умирают дома"
23 мая 2020, 03:55 • 93 • В мире
"Врачи без границ" рассказали о ситуации с COVID-19 в Йемене. По их словам, она "душераздирающая". Коронавирус буквально истребляет жителей - на юге страны смертность возросла в восемь раз. При этом многие "просто умирают дома", не имея возможности куда-то обратиться или не зная к кому.
Коронавирус стал тяжелейшим ударом для Йемена: смертность в стране возросла в разы, а официальная статистика, по мнению международных организаций, не отражает даже какой-то значительной доли того, что на самом деле творится.
Самая тяжёлая обстановка - в южной части государства. "Врачи без границ" говорят, что они - единственная организация, работающая там с пациентами с коронавирусом.
В их пресс-релизе указано, что местные жители очень часто поступают к ним в центр уже в крайне тяжёлом состоянии, в том числе с острым респираторным дистресс-синдромом. И это "лишь вершина айсберга".
Члены организации сообщили о резком росте числа захоронений в Адене на фоне COVID-19. В последнюю неделю там ежедневно умирали до 80 граждан, а до распространения инфекции - примерно по 10.
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