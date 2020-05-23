"Ситуация душераздирающая": Коронавирус истребляет жителей Йемена - "они просто умирают дома"

Коронавирус стал тяжелейшим ударом для Йемена: смертность в стране возросла в разы, а официальная статистика, по мнению международных организаций, не отражает даже какой-то значительной доли того, что на самом деле творится.

Самая тяжёлая обстановка - в южной части государства. "Врачи без границ" говорят, что они - единственная организация, работающая там с пациентами с коронавирусом.

В их пресс-релизе указано, что местные жители очень часто поступают к ним в центр уже в крайне тяжёлом состоянии, в том числе с острым респираторным дистресс-синдромом. И это "лишь вершина айсберга".

Члены организации сообщили о резком росте числа захоронений в Адене на фоне COVID-19. В последнюю неделю там ежедневно умирали до 80 граждан, а до распространения инфекции - примерно по 10.