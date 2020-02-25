"Ситуация должна внушать страх": ВОЗ предупредила о риске глобальной пандемии коронавируса

На странице организации в Twitter приводится его заявление. Гебреисус отмечает, что пока термин "пандемия" некорректно применять к COVID-19, однако мир должен быть готов к худшему.

"Ситуация должна внушать страх. Наш мир не является бинарным или чёрно-белым, в котором происходит или то, или это", - сказал глава ВОЗ.

Он призвал сосредоточить силы на сдерживании распространения нового вида коронавируса и подготовиться к потенциальной пандемии.

Кроме того, специалист указал, что общего для всех стран подхода к борьбе с заболеванием нет, поэтому каждое государство должно самостоятельно о себе позаботиться.

Ранее, 24 февраля, посол Китая в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что китайские учёные разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность в борьбе с новым видом коронавируса.

В числе применяемых против COVID-19 препаратов было и старое лекарство советского производства, которое показало хороший результат.