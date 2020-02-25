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"Ситуация должна внушать страх": ВОЗ предупредила о риске глобальной пандемии коронавируса
25 февраля 2020, 10:54 • 49 • В мире
Всемирная организация здравоохранения предупредила о риске возникновения глобальной пандемии коронавируса. По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, текущая ситуация должна внушать страх.
На странице организации в Twitter приводится его заявление. Гебреисус отмечает, что пока термин "пандемия" некорректно применять к COVID-19, однако мир должен быть готов к худшему.
"Ситуация должна внушать страх. Наш мир не является бинарным или чёрно-белым, в котором происходит или то, или это", - сказал глава ВОЗ.
Он призвал сосредоточить силы на сдерживании распространения нового вида коронавируса и подготовиться к потенциальной пандемии.
Кроме того, специалист указал, что общего для всех стран подхода к борьбе с заболеванием нет, поэтому каждое государство должно самостоятельно о себе позаботиться.
Ранее, 24 февраля, посол Китая в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что китайские учёные разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность в борьбе с новым видом коронавируса.
В числе применяемых против COVID-19 препаратов было и старое лекарство советского производства, которое показало хороший результат.
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