"Ситуация быстро, динамично и радикально меняется": Эксперт о кризисе с мигрантами в России

Из-за пандемии COVID-19 в России порядка 40% трудовых мигрантов лишились заработка, говорят данные опроса РАНХиГС. Ситуацию прокомментировал президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

Он отметил, что хотелось бы знать конкретные даты, когда проводились исследования. Тогда можно будет говорить о том, насколько приведённые цифры отражают реальность. Потому что по данным Федерации мигрантов России, безработица среди приехавших в Россию на заработки достигает 60%. Но ситуация постоянно изменяется, идёт восстановление.

Сейчас у нас в Федерации есть пять-шесть тысяч вакансий, на которые пока нет работников. Так что ситуация быстро, динамично и радикально меняется, - сказал Вадим Коженов в интервью Nation News.

Сам эксперт считает, что цифра в 40% корректно отражает реальность.