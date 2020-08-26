"Ситуация аховая": Азаров не исключил назначение Саакашвили на пост премьера Украины

Из-за разрыва отношений с Россией были закрыты целые отрасли украинской промышленности, причём экономическая ситуация продолжает ухудшаться из-за непрофессионализма нового правительства. Об этом РИА ФАН заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Как пояснил политик, сменившие его на посту люди (Арсений Яценюк, Владимир Гройсман, Алексей Гончарук) не понимали, как выводить государство из кризиса. Это касается и действующего председателя правительства Дениса Шмыгаля: Азаров прогнозирует, что того также вскоре отправят в отставку.

"Остановилось 20% энергоблоков, которые надо модернизировать. А что значит, что остановилось 20% энергоблоков - это значит, что минимум на 20% снизилось поступление финансового ресурса. Подготовка к зиме должным образом не ведётся", - перечислил проблемы экс-премьер.

Больше всего Азарова пугает то, что на скамейке запасных в команде президента Владимира Зеленского сейчас вообще нет ни одного компетентного человека, которому можно доверить такую ответственную работу. В этой ситуации новым премьер-министром вполне может стать экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, однако тот сразу развяжет войну против Зеленского.

"Ситуация аховая", - объяснил Азаров.

Как передаёт телеканал "360", в начале месяца президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что конфликт в Донбассе можно уладить прозрачно и открыто после встречи лидеров "нормандской четвёрки" в Берлине. При этом компромисса можно достичь, следуя Минским соглашениям.

"Мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше, чтобы окончательно закрыть дело войны", - утверждает он.

Однако встреча советников лидеров стран "нормандской четвёрки" в Берлине 3 июля закончилась ничем. Дело в том, что уходит слишком много времени на то, чтобы понять позицию Украины по вопросу Минских соглашений.

Согласно данным опроса центра "Социальный мониторинг", 32,6% украинцев поддерживают идею предоставления Донбассу статуса автономии, ещё 23,3% не верят в возможность возвращения территорий в ближайшее время. И только 20,8% респондентов поддерживают продолжение боевых действий. При этом 69,7% граждан поддерживают переговоры с Москвой, а 50,6% - с ДНР и ЛНР.