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"Системный феномен": Порошенко схватил за нос мужчину

01 марта 2019, 05:54  •  86 • В мире
В Сети опубликовали видео, где президент Украины Петр Порошенко хватает за нос мужчину. Журналист, выложившая ролик, назвала это "системным феноменом".
В Сети появилось видео, на котором видно, как украинский лидер Петр Порошенко хватает за нос незнакомого мужчину. Видео поделилась журналист Татьяна Высоцкая, она утверждает, что кадры сделаны также в Запорожье.
На них улыбающийся Порошенко грубо и сильно фхлопает незнакомого мужчину по плечу, а затем хватает его за нос.
"Он удивил меня неуважение к людям со стороны президента — это системный феномен", — написала журналистка под видео.
А затем еще добавила оценку к инциденту: "На самом деле, это какой-то шок".
Ранее широкий резонанс у общественности вызвало поведение Порошенко, когда он сорвал шапку с девушки, после вопроса о блогере Шарии.

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