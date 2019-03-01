"Системный феномен": Порошенко схватил за нос мужчину

В Сети опубликовали видео, где президент Украины Петр Порошенко хватает за нос мужчину. Журналист, выложившая ролик, назвала это "системным феноменом".

В Сети появилось видео, на котором видно, как украинский лидер Петр Порошенко хватает за нос незнакомого мужчину. Видео поделилась журналист Татьяна Высоцкая, она утверждает, что кадры сделаны также в Запорожье.

На них улыбающийся Порошенко грубо и сильно фхлопает незнакомого мужчину по плечу, а затем хватает его за нос.

"Он удивил меня неуважение к людям со стороны президента — это системный феномен", — написала журналистка под видео.

А затем еще добавила оценку к инциденту: "На самом деле, это какой-то шок".

Ранее широкий резонанс у общественности вызвало поведение Порошенко, когда он сорвал шапку с девушки, после вопроса о блогере Шарии.