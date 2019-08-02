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"Система сдерживания": Эксперт – о том, для чего США перебрасывают крупные военные силы в Европу

02 августа 2019, 02:54  •  19 • В мире
В конце июля на сайте госзакупок Соединенных Штатов появилась заявка, которая указывает на то, что американское военное ведомство активно ищет подрядчиков на коммерческие перевозки людей и тяжелых военных грузов. "Это система сдерживания для того, чтобы обеспечить интересы США", - считает эксперт.
Озвученная цель контракта, который планирует заключить один из департаментов Пентагона, Министерство армии США, – оперативное объединение американских войск в Европе, причем задействованными окажутся практически все европейские страны, от Британии от Прибалтики.
"Безусловно, это система сдерживания, которая, по их мнению, может обеспечить национальные интересы США. Тем более с альянсом НАТО у них не шибко получается", – заявил в беседе с "ПолитЭкспертом" член совета по внешней оборонной политике Александр Михайлов.
По его словам, в Вашингтоне прекрасно понимают, что пока у американцев сохраняется внушительное отставание от России, она продолжает все так же активно развивать свои вооруженные силы.
Переброска таких крупных военных сил США в Европе уже не может удивлять, поскольку такие действия отлично вписываются в американскую политику, а такая эскалация для них уже стала почти естественным явлением.
"С нашей стороны, конечно, тоже будут предприниматься усилия, которые позволят нам воевать не на территории Европы (если возникнет такая ситуация), а решать вопросы по штабам, которые находятся вне европейского континента", – считает Михайлов.
Примерно так же обстоит и ситуация с размещением ракет ДРСМД у российских границ, отметил эксперт. И это заставляет Россию выстраивать собственную систему защиты, хотя нас такое положение дел, конечно, не устраивает.
"Поэтому мы тоже выстраиваем свою систему защиты. Американцы стараются продемонстрировать свои возможности", – резюмировал Александр Михайлов.

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