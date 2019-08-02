"Система сдерживания": Эксперт – о том, для чего США перебрасывают крупные военные силы в Европу

Озвученная цель контракта, который планирует заключить один из департаментов Пентагона, Министерство армии США, – оперативное объединение американских войск в Европе, причем задействованными окажутся практически все европейские страны, от Британии от Прибалтики.

"Безусловно, это система сдерживания, которая, по их мнению, может обеспечить национальные интересы США. Тем более с альянсом НАТО у них не шибко получается", – заявил в беседе с "ПолитЭкспертом" член совета по внешней оборонной политике Александр Михайлов.

По его словам, в Вашингтоне прекрасно понимают, что пока у американцев сохраняется внушительное отставание от России, она продолжает все так же активно развивать свои вооруженные силы.

Переброска таких крупных военных сил США в Европе уже не может удивлять, поскольку такие действия отлично вписываются в американскую политику, а такая эскалация для них уже стала почти естественным явлением.

"С нашей стороны, конечно, тоже будут предприниматься усилия, которые позволят нам воевать не на территории Европы (если возникнет такая ситуация), а решать вопросы по штабам, которые находятся вне европейского континента", – считает Михайлов.

Примерно так же обстоит и ситуация с размещением ракет ДРСМД у российских границ, отметил эксперт. И это заставляет Россию выстраивать собственную систему защиты, хотя нас такое положение дел, конечно, не устраивает.