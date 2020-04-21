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"Система рискует взорваться": Журналист Le Figaro пожалел "задыхающуюся" медицину в России

21 апреля 2020, 17:10  •  139 • В мире
Журналист французского издания Le Figaro Ален Барлюэ заявил, будто российская система здравоохранения не сможет справиться с последствиями пандемии и числом больных. В частности, обозреватель объясняет, что причиной тому является "оптимизация" системы здравоохранения, скудный коечный фонд и нехватка врачей.
Французский журналист Ален Барлюэ увидел признаки коллапса в российской системе здравоохранения. По мнению обозревателя Le Figaro, больницы в РФ могут не справиться со вспышкой коронавируса, пик которой, на его взгляд, ещё грядет.
"Из-за экспоненциального распространения COVID-19 система российского здравоохранения рискует взорваться", - цитирует его слова InoPressa.
При этом сам Барлюэ признаёт, что в нашей стране не столь высокое число заражённых вирусом, как в Европе или США. Но, убеждает он, вероятность наплыва заболевших не исключена.
Ко всему прочему, на фоне пандемии вскрываются изъяны российской системы здравоохранения - пережитки советского времени, результаты оптимизации, нехватка врачей-инфекционистов, сотрудников скорой, отсутствие нужного количества коек.
Французский журналист полагает, что даже доплаты "доведённому до изнеможения медперсоналу" не помогут выправить ситуацию, если действительно произойдёт широкое распространение инфекции.
Интересно после такой тирады лишь то, почему французы, которым вещают про "изъяны" в российской системе здравоохранения, взывали к русским, чтобы им так же помогли, как Италии.
К тому же, судя по численности жертв от коронавируса во Франции, Le Figaro следует больше внимания уделить проблемам системы здравоохранения в Пятой республике, поскольку с начала эпидемии коронавируса у них умерло свыше 20 тысяч пациентов.
За последние сутки скончалось 547 пациентов. Число заразившихся за последние сутки - 2051. Общее число инфицированных - 114 657.
В то же время число заболевших COVID-19 в России - около 47 тысяч, число выздоровевших - почти 3,5 тысячи, 405 человек умерло.

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