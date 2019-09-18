"Система должна работать на благо народа": Путин высказался об избирательной реформе в России

Политическая система страны — это живой организм и нуждается в корректировке. Лидерам парламентских фракций имеет смысл собраться и обсудить, какие избирательные инструменты работают, что нуждается в корректировке и усовершенствовании, высказался президент России Владимир Путин.

В разговоре с лидером КПФР Геннадием Зюгановым глава государства напомнил, что общественная дискуссия по поводу избирательной системы страны продолжается постоянно, поскольку важно понимать, "что можно по ходу дела поправить, чтобы усовершенствовать, сделать более эффективной, работающей на благо народа".

Напомним, 8 сентября в России состоялся очередной Единый день голосования. Выборы разного уровня прошли в 85 регионах. При этом впервые в стране был проведён эксперимент по электронному голосованию. Пилотными стали три избирательных участка в Москве и ещё 30 участков в регионах, где выбирали губернаторов и депутатов Госдумы. В ЦИК предупредили, что пока не готовы распространить продвинутую технологию по всей России.