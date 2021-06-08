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"Сиротская доля" для России: Сатановский выдал расклад про 10 трлн за COVID

08 июня 2021, 03:05  •  35 • В мире
Политолог Евгений Сатановский в своём телеграм-канале усомнился, что Дональд Трамп ради красного словца вновь публично потребовал компенсации в 10 трлн от Китая за коронавирус.
В своём телеграм-канале "Армагеддоныч" Сатановский отмечает, что расчёт сделан не на внешнюю аудиторию, а как раз на внутреннюю. Он подчёркивает, что экс-президент прекрасно знает свой электорат и американцев в целом. Потому такие призывы вполне уместны, вне зависимости от того, будет ли баллотироваться Трамп вновь или нет.
В то же время прослеживается очевидная игра "тяни-толкай" между США и Китаем. И в ней американцы, по всей видимости, попытаются использовать и Россию.
"Американцы то ли всерьёз, то ли в качестве пробного шара намерены выкатить Путину предложение пойти с ними в общем строю против Китая, и не за что-то конкретное, а за долю малую, сиротскую, чисто гипотетическую, от будущих дивидендов, которые с Пекина урвут", - предположил эксперт.
Почему-то, указывает Сатановский, США совсем не берут в расчёт, что у России своё видение геополитической повестки.
"Ссориться с Китаем, с которым в кои-то веки отношения развиваются нормально, спасибо Путину, ради Америки, которая их с нами в капусту порубила?! Пускай два тигра вволю дерутся в долине. Умная обезьяна на них с интересом посмотрит со своей горы", - резюмировал он.

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