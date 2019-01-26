"Сирийцы не справляются с российскими С-300": Израиль заменил воздушные атаки информационными

Агентство Nziv опубликовало материал, в котором утверждает, что якобы сирийские офицеры плохо освоили новые российские ЗРК С-300. Пока Тель-Авив не наносит воздушные удары по САР, он ведет информационную войну против арабской республики.

В последние несколько дней воздушные удары Израиля по территории Сирии не наносились. На этом сказались несколько факторов и эффективная работа произведенных в России систем ПВО, состоящих на вооружении САР, и реакция мировой общественности на подобные налеты.

Видимо, Израиль решил временно заменить ракетные атаки информационными.

Израильское информационное агентство Nziv опубликовало материал, в котором утверждает, что якобы сирийские офицеры плохо освоили новые российские ЗРК С-300.

"У них не получается", — пишет в своем материале Nziv.

Издание утверждает, что комплексы были готовы к развертыванию и использованию уже сразу после поставки из России. Также в арабскую республику были направлены три группы военного технического персонала для обучения офицеров армии Асада обращению с этой сложной техникой.

"Обучение сирийских военнослужащих должно было завершиться к концу прошлого года, но многие из обучаемых не способны пройти курс", — такие слова публикует израильское издание.

Израильтяне также утверждают, что передача комплексов состоится не ранее середины 2019 года, так как раньше этого времени укомплектовать комплексы сирийскими расчетами не удастся.

Российское военное ведомство никак эти сообщения СМИ не прокомментировало.

При последних атаках Израиля системы ПВО Сирии "Панцирь" и "Бук" российского производства отразили атаку на аэропорт Дювали в Дамаске. Тогда Тель-Авив выпустил 7 ракет из акватории Средиземного моря.