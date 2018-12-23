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"Сирия ваша, я ухожу": Разговор Трампа и Эрдогана назвали катастрофой - WP
23 декабря 2018, 12:09 • 236 • Политика
Телефонный разговор лидеров США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана стал "катастрофой". Об этом пишет Washington Post.
Издание уверяет, что в середине декабря президенты провели телефонные переговоры. Турецкий лидер спрашивал, почему "США для борьбы с террористической группировкой ИГ (запрещена в России) продолжают поставлять оружие сирийским курдам и поддерживать их".
"Знаете, что? - цитирует издание Трампа. - Сирия — ваша. Я ухожу".
По мнению экспертов издания, этот телефонный разговор стал настоящей катастрофой, а точнее - причиной "катастрофичных событий даже по меркам Вашингтона времен правления Трампа".
Кстати, члены конгресса заявили, что такое решение Трампа — это однозначно "капитуляция" перед Россией и Ираном на сирийской земле.
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