"Сирия ваша, я ухожу": Разговор Трампа и Эрдогана назвали катастрофой - WP

Телефонный разговор лидеров США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана стал "катастрофой". Об этом пишет Washington Post.

Издание уверяет, что в середине декабря президенты провели телефонные переговоры. Турецкий лидер спрашивал, почему " США для борьбы с террористической группировкой ИГ (запрещена в России) продолжают поставлять оружие сирийским курдам и поддерживать их".

"Знаете, что? - цитирует издание Трампа. - Сирия — ваша. Я ухожу".

П о мнению экспертов издания, этот телефонный разговор стал настоящей катастрофой, а точнее - причиной "катастрофичных событий даже по меркам Вашингтона времен правления Трампа".