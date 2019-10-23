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"Сирия потеряна": В США призвали "спасти" Ливан от России в обмен на его энергетику

23 октября 2019, 17:24  •  33 • Политика
Последствия того, что президент США Дональд Трамп оставил курдов в Сирии, отозвались по всему региону, ряд ливанских чиновников заявили американским журналистам, что они боятся быть так же оставленными Соединенными Штатами. По мнению обозревателя Washington Post Дэвида Игнатиуса, США должны "спасти" Ливан, заодно поучаствовав в приватизации телекоммуникационного и энергетического секторов его экономики.
По словам обозревателя, ливанские политики и сотрудники служб безопасности в серии неофициальных разговоров с ним выразили обеспокоенность по поводу молчаливого согласия Трампа на вторжение Турции в Сирию и кажущегося затмения власти США. "Мне жаль Америку", - якобы сказал ему один "видный член парламента". "Эта Америка - не та Америка, которую мы знали", - сказал Игнатиусу высокопоставленный сотрудник службы безопасности.
"Ось Иран - Сирия - Россия победила", - сказал автору "один из ведущих политиков" Ливана. Хасан Насралла, лидер Хезболлы, "злорадствовал" на следующий день после турецкого вторжения, заявив, что американцам нельзя доверять вообще, потому что они нарушают свои обещания.
Автор считает, что администрации Трампа необходимо восстановить свои интересы на Ближнем Востоке, удвоив поддержку Ливана. В обмен на это Соединенные Штаты должны потребовать некоторых неотложных реформ, считает Игнатиус.
Прежде всего, по мнению автора, Ливан нуждается в приватизации телекоммуникационного сектора, находящегося в основном в государственной собственности, что может привлечь в бюджет Ливана 6 млрд долларов. Кроме того, следует приватизировать "неумелую государственную электроэнергетическую компанию", что поможет выручить бюджету страны до 2 миллиардов долларов, пишет Игнатиус.

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