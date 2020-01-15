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"Сирия - показатель для всех": Авторитет Шойгу спасает Ливию от агонии войны - эксперт

15 января 2020, 09:24  •  55 • В мире
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал переговоры по Ливии, которые проходили в Москве 14 января. Дандыкин убеждён, что авторитет Минобороны и лично Сергея Шойгу на Ближнем Востоке огромен. "То, что сейчас ситуация в Сирии в корне отличается от ситуации в Ливии, - это показатель для всех участников", - убеждён Дандыкин. Это может сыграть решающую роль в нормализации обстановки в стране и спасти Ливию от агонии войны.
Военный эксперт объяснил, как русские военные и лично Сергей Шойгу помогают в переговорах по ситуации в Ливии. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что авторитет министра обороны России на Ближнем Востоке и в Северной Африке огромен. Это "способствовало достижению соглашения между противоборствующими сторонами".
"У нашего Минобороны очень большой авторитет в регионе, и это самое главное. Опыт накоплен ещё сирийской кампанией, где наши советники и военные показали себя с самой лучшей стороны. То, что сейчас ситуация в Сирии в корне отличается от ситуации в Ливии, - это показатель для всех участников. И конечно, Хафтар и ПНС прислушиваются к тому, что говорит Шойгу. Это, безусловно, показывает уважение к нам и авторитет России. Этот авторитет завоёван нашим стратегическим мастерством", - заявил Дандыкин порталу Nation News.
Эксперт убеждён, что достичь мира будет сложно, но уже есть "сдержанный оптимизм". Раньше же ситуация в стране "удерживалась только авторитетом Каддафи".
Сейчас в Ливии остались только две противоборствующие стороны: Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара и Правительство национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган предложили стать посредниками для урегулирования конфликта. Предварительно обе стороны уже объявили о прекращении огня и даже его соблюдают, хотя и не без инцидентов. Это произошло после совместной инициативы России и Турции, призвавших стороны к переговорам официально.
До этого армия Хафтара была в двух шагах от полного контроля над столицей Ливии Триполи, а помощь правительству Сараджа уже прибывала из Турции и Сирии. То есть конфликт грозит перерасти в большую международную войну, ибо у Турции в Ливии есть важные интересы.

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